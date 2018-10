Dana Novotná

Není se vlastně ani čemu divit. Moderní krbová kamna jsou víc než zdrojem tepla dokonalým designovým doplňkem. „Kromě toho, že jsou užitečná, jsou i nápaditá a vkusná,“ říká bytová architektka Petra Kolářová. „Koneční se i jejich podoba dostala do zorného úhlu užitného designu.“ Výsledkem je, že krbová kamna mají velkoryse prosklená ohniště a jsou tak zajímavá, že se mohou stát i dominantou obytného prostoru.

Zájem designérů je podle architektky pochopitelný. Stále více lidí řeší alternativní vytápění a mít živý oheň v bytě je pro ně symbolem pohody, domova a dost možná i blahobytu. Není tedy divu, že je o zajímavá kamna velký zájem.

Krbovky i v činžáku

„Dávno také padlo tabu, že taková kamna můžete mít jen v rodinném domě, vile nebo na chalupě,“ dodává Kolářová. „Můžete si je klidně dát například i do bytu v činžovním domě. Stačí, když máte přístup ke komínu, pevnou nehořlavou podložku a můžete se kochat.“

Obávat se není třeba ani nepříjemného dýmu. Moderní typy kamen mají dokonalý systém spalování, takže se do obývacího prostoru nedostane žádný kouř. Zbytečně nemusíte čas trávit ani při vybírání popela, protože je ho minimálně.

Víc tepla , míň topiva

Další velkou výhodou módních typů krbových kamen je podstatně vyšší výhřevnost. Pokud jsou kamna vybavena systémem terciárního spalování, je v nich speciálními tryskami předehřátý vzruch znovu veden do spalovacího prostoru. Tímto způsobem je možné zužitkovat i plyny, které by jinak běžně unikaly do komína. Účinnost spalování je tak podstatně vyšší při mnohem menší spotřebě paliva. „I když se z výčtu všech výhod krbových kamen může zdát, že jsou cenově nedostupná, dají se při troše šikovnosti pořídit velmi výhodně,“ radí architektka. Stačí sledovat akce prodejců a můžete najít velmi zajímavé slevy, třeba i třetinu z ceny.

Oheň za sklem

A z jakých druhů kamen si můžete vybírat? Asi nejrozšířenější jsou krbová kamna s proskleným ohništěm. Podle výkonu s nimi můžete vytápět jednu nebo dvě místnosti, ale i celý dům. Modely s výměníkem se totiž dají napojit na standardní vytápěcí systém celého domu.

Sálající kachle

Slavný návrat slaví na zámcích tolik obdivovaná kachlová krbová kamna. Ta dnešní jsou sice podstatně menší, ale mají stejně vysokou tepelnou účinnost. Keramický obklad totiž velmi dobře akumuluje teplo, které se uvolňuje postupně. I když oheň dávno vyhasl, sálají kamna ještě dlouho do místnosti. Zajímavosti je, že se k výrobě kachlů se používá tradiční technika, takže jejich design je neopakovatelný a každý kousek je unikát.

Krb svépomocí

A pak je tu možnost pro romantické duše, které sní o aristokratickém krbu. Jeho pořízení není nijak složité a nemusíte ani bourat. Na trhu jsou krbové stavebnice, ve kterých jsou krbové vložky a obestavby. Stačí pár šikovných rukou a krb je na světě. Velkou výhodou je, že obestavby mají jen základní povrchovou úprava. Je tedy jen na vás, jak si hotový krb ozdobíte.