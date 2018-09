Na žádné chalupě se zahradou se neobejdeme bez základního nářadí. K němu patří lopata, rýč, motyka, hrábě, pilka na větve, zahradní nůžky, kolečko, konev, hadice na vodu, kosa nebo sekačka. Existují v různých typech, provedeních a cenách. A pak tu je nářadí speciální, které může zvláště na větší zahradě práci výrazně ulehčit.

Po jakém provedení sáhnout

Pokud pracujeme na zahradě často a delší dobu, vyplatí se pořídit si kvalitní nářadí. Jaké to je? Mělo by být správně tvarované, s délkou násady vyhovující naší postavě. Například rýč se vyrábí „pánský“ a „dámský“, ještě lepší je ale násada teleskopická, kterou si každý z rodiny nastaví podle své potřeby. Rukojeť má mít ergonomický tvar, aby padla dobře do ruky, potažená měkkou pryží, aby netlačila. Čepele někdy mívají povrch potažený materiálem, na němž nic neulpívá.

Důležitá je i váha nářadí. U většiny platí – čím lehčí, tím lepší. Není třeba při namáhavé práci ještě zvedat těžkou lopatu nebo rýč. A jsme u materiálů. Vedle dříve nejběžnějšího kovového nářadí s dřevěnou násadou nebo později celokovového s plastovou rukojetí se prosazují výrobky, které jsou celé ze speciálního lehkého odolného plastu a z kovu mají třeba jen čepel (např. Fiskars). Plast má i tu výhodu, že jej lze libovolně tvarovat, takže násady mohou být různě prohnuté a rukojeti vytvarované tak, aby se opravdu pohodlně držely. Nepotřebuje, na rozdíl od kovu a dřeva, žádnou údržbu, nevadí mu vlhko.

Praktické jsou i odnímatelné násady – stačí jedna a k ní nejrůznější „koncové“ nářadí (nabízí např. Gardena). Ušetříme tak peníze i prostor.

.: Secí strojek

Práce na záhonech

Vedle lopaty, rýče, rycích vidlí a běžných typů motyk a motyček jsou tu i další nástroje, například na kypření zeminy: tzv. drápek s několika kratšími zahnutými prsty, kypřič s otočnými hvězdicovitými kolečky nebo multifrézka, která slouží ke kypření, provzdušňování i zjemnění půdy a dokonce i k pletí plevele. Speciálně na pletí mezi řadami rostlin je určena plečka, která dokáže odřezat i zdřevnatělý plevel, vytrhávač plevele zas čelistmi uchopí kořeny i ve větší hloubce. Můžeme mít i elektrickou motyčku, která je vhodná pro zpracování půdy na malých plochách, do hloubky až 18 cm. K pohodlnému setí do řádků slouží secí strojek, který přesně dávkuje osivo ve zvolených odstupech.

.: Rýč

Pečujeme o trávník

Na shrabování např. listí se osvědčily vějířovité hrábě s dlouhými prsty, u některých lze i nastavit jejich šířku a tím i hustotu. Provzdušňovací hrábě jsou určeny k důkladnému čištění trávníku od mechu a zplstnatělých částí – mají výkyvně uložené nože, některé mají i kolečka pro snadný pojezd. Pro dobrý růst trávníku slouží provzdušňovač neboli vertikutátor. Může být ruční, elektrický nebo benzinový.

Pro sekání trávníku už většinou nevystačíme s kosou nebo srpem. K dispozici je mnoho typů sekaček – vybíráme je podle velikosti pozemku, náročnosti terénu a intervalu sečení. Na špatně přístupná místa (prudký svah, kolem keřů) se dostaneme se strunovou sekačkou (vyžínačem). Na okraje trávníků vedle záhonu nebo cestičky použijeme ruční nebo akumulátorové nůžky na trávu. Mohou mít nastavitelný úhel držadla či kolečka pro snadné vedení (Gardena).

.: Sekačka

Údržba stromů a keřů

Na odřezání větví stačí většinou kratší jednoruční pilka, může být i sklápěcí nebo zasouvací. Pro častější řezání se vyplatí akumulátorová pilka. Bohatý výběr nabízejí zahradní nůžky (na slabší větve) a dvouruční nůžky na silné větve (až do průměru 5,5 cm). Jsou dvoučepelové (na čerstvé dřevo) nebo jednočepelové (na suché dřevo). Snazší práci umožňují nůžky s pákovým převodem, které střižnou sílu až několikanásobně zvětšují. Nůžky na velké větve mívají i teleskopické rukojeti. Pro řezání nebo stříhání těžko dostupných větví – vysoko na stromě nebo nízko v keřích – jsou ideální univerzální teleskopické nůžky s výměnnými nástroji. Umožní dostat se až k šest metrů vzdálené větvi.

Na údržbu živého plotu potřebujeme speciální nůžky. U některých se dají pro pohodlnější stříhání natočit držadla, pákový převod ulehčuje práci. Pro delší ploty se vyplatí pořídit si nůžky akumulátorové nebo elektrické.

Rostliny potřebují vláhu

Na větší zahradu kropicí konev nestačí. Pro kropení se používá hadice, napojená na přívod vody. Praktické je navinout ji na držák – ten může být pojízdný, přenosný nebo nástěnný (i otočný do stran), samonavíjecí nebo s navíjením pomocí kliky. Na hadici se montují různé koncovky podle toho, jaký proud vody požadujeme – některé lze nastavit od plného paprsku po jemnou mlhu. K zavlažování trávníku může sloužit zavlažovačka, upevněná na konci hadice. Podle typu dokáže zavlažovat plochu od 30 do 350 m² (čtverec, obdélník). Je i kruhový nebo výsečový kruhový zavlažovač (lze nastavit sektor od 5˚ do 360˚), s časovým spínačem, výsuvný apod.

Iva Tvrzová, Chatař a chalupář