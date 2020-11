Revoluce na toaletě přináší novou úroveň čistoty

Označit záchod prostým příznakem samočistící toaleta by možná bylo technicky přesné, ovšem zdaleka by to nevystihlo veškerou krásu a lesk, s nimiž se každý, kdo ji chce použít, na počátku i na samém konci setká.

Celá mísa se sklopí dozadu, ze zadního dílce vyjede kryt, který zabraňuje nejenom pohledům, ale také úniku jakýchkoli nečistot do okolí. Uvnitř zadního dílce se pak toaleta pomocí natlakované vody a ozónu svižně vyčistí a vydezinfikuje, osuší a nablýská. Poté se ochranný kryt zase odsune a mísa se sklopí do své tradiční polohy a voila – toaleta vypadá, jako by právě vyjela z výrobní linky. Čistoskvoucí, jako by snad ani nebyla nikdy použita.