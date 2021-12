Každý milovník vína ocení domácí vinotéku

Volně stojící vinotéky můžete postavit prakticky kamkoliv. Kdo by rád i tento spotřebič měl jako součást kuchyňské linky, sáhne po některém z vestavných modelů.

První jsou pro skutečné milovníky vína nejspíš malé, ty druhé by se jim hodily, ale pro běžnou domácnost jsou příliš velké. Nejžádanější jsou středně velké vinotéky s kapacitou několik desítek lahví.

Dokonce existují modely bez oddělených zón, v nichž se teplota odshora dolů snižuje. Pak třeba do vrchního patra uložíte červené víno, protože to není nutné chladit na nízkou teplotu, do střední části bílé a dolů šumivé víno.