I bydlení bez bariér může být stylové

Základem bytu bez bariér je možnost co nejvolnějšího pohybu, co nejvíce místa pro průchod.

Schody či jiné výškové nerovnosti jsou pro handicapového člověka značný problém. S úpravami je proto třeba začít od podlahy, je vhodné ji dostat do jedné roviny.

Vyjet či vyjít z interiéru na terasu či rovnou na zahradu bez nástrah umožňují velkoformátové posuvné dveře, které sahají od podlahy až ke stropu, a to díky bezbariérovému provedení jejich prahu.

Jak na to

Obtížnou překážku představují otočné dveře v interiéru. Vhodným řešením jsou dveře zasouvací do stavebního pouzdra.

„V otevřeném stavu nepřekáží v prostoru a navíc se s nimi i vozíčkáři mnohem lépe manipuluje. Nemusí před nimi totiž jako v případě otočných dveří uhýbat - jednoduše je odsune do strany,“ říká Pavel Hajný z firmy Vekra.

Pokud potřebujete průchozí otvor posuvných dveří zachovat v plné šířce, osaďte posuvné dveře miskou nebo mušlí, které jsou zapuštěné do plochy dveřního křídla, a nebrání tak jeho plnému otevření.

A jaké zvolit pro posuvné dveře kování? „Pohodlný úchop a možnost většího záběru bezesporu nabízí dlouhá madla. Počítat se musí s tím, že dveřní křídlo s madlem nelze celé zasunout do stavebního pouzdra nebo podél stěny,“ upozorňuje Roman Ulich, hlavní designér společnosti M & T. Je tedy důležitá dostatečná šíře stavebního otvoru!

Bezbariérová koupelna musí splňovat spoustu obecně technických požadavků, aby bylo její užívání co nejméně fyzicky náročné. Koupelna tedy vyžaduje jiné tvary vybavení a často i speciální doplňky.

To ale neznamená, že by musela zaostávat v designu a stylu. Výrobci na to pamatují.