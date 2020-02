Čtyři tisíce hodin vlastnoruční práce a něco přes milion korun, tolik majitele stála chalupa

„Hodně věcí mám z druhé ruky - třeba okna, kachlíky, kamna do sauny, konstrukce na schody, vchodové dveře. Pro kulečník jsem jel až do Jizerských hor, byl to můj sen. Postupně docházely peníze, na vybavení už moc nezbývalo, a tak jsem koupil kubík sušených prken a začal vyrábět postele, skříně, stoly, lavice. Chtěl jsem také saunu, ale neměl jsem na ni. Tak jsem se do ní pustil, a nakonec byla za hubičku. Prostě jsem vždycky využil, co jsem kde sehnal,” vysvětluje Jaroslav.