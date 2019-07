tnk, Novinky

Nábytek inspirovaný bublinkami působí jemným a něžným dojem. Interiéru dodá dojem vzdušnosti a lehkosti. Proto se hodí předně do romantičtěji působících dámských a dívčích pokojů.

Díky oblým tvarům se tyto interiérové kousky skvěle hodí do dámských pokojů.

FOTO: Covet House, Audenza, Myk

Hodně oblíbené jsou zejména lustry a lampy se stínidly ve tvaru bublin. Ty dávají plně vyniknout kráse sklářského řemesla.

Tyto kousky se sice nehodí do domácností s velmi malými dětmi, ale zazáří v interiérech všech milovníků skla.

Tento typ osvětlení se hodí i do stísněnějších prostor. Působí totiž vzdušně a na pohled nijak neruší.

FOTO: Nedgis

V tomto typu osvětlení hodně vynikne také tvar žárovek. Zapadne proto i do prostor, ve kterých chcete odhalovat konstrukci a které mají spíš industriální styl.

Bubliny jsou častou inspirací pro design osvětlení.

FOTO: Artisanti

Motiv plynných těles obklopených kapalinou je vhodný do míst, ve kterých se setkáváme s vodou. Hodí se proto i do koupelen a také do všech relaxačních prostor s bazény.

Nábytek se dá zpestřit úchytkami ve tvaru bublin. Stěny pak zrcadly s organickými tvary.

FOTO: Ksl living

Bublinami jako motivem můžete zpestřit i venkovní prostory, zejména pak terasy a prostory u bazénů. Tyto nábytkové kousky působí hravě a svěže. Jsou ideální pro zpestření letních interiérů.

I zahradní nábytek může být inspirovaný bublinami.

FOTO: Go Modern Furniture

Pokud chcete zařídit dámský pokoj, můžete vyzkoušet uplatnit i motiv klícek na ptáky. I ten se může stát zajímavým zpestřením jinak všedních interiérů.