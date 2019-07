Jana Nesvadbová, Novinky

Sídlo stojí v samém srdci Skotské vysočiny, kousek od vesnice Drumnadrochit, jež správně spadá pod Inverness. Samotné Bunloitské panství není tak staré, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jeho samostatná historie se totiž začala psát teprve v polovině minulého století.

Tehdy se, jak připomíná web Scottish Field, oddělila Bunloitská farma od panství Balmacaan a okolo ní začalo vznikat nové panství. Jeho centrem je hlavní cihlová budova, k níž patří ještě další tradiční samostatné chaty, sousední nově postavená „věž” a samostatná garáž s bytem v patře.

Součástí panství jsou zemědělské pozemky, lesy a vřesoviště, k panství je vázáno oprávnění k lovu, střelbě a rybolovu.

Nově přistavená budova (vpravo) je orientovaná tak, aby těžila z nádherného výhledu do okolní krajiny s jezerem.

FOTO: Profimedia.cz

Vlastní hlavní budova panství byla patrně postavena v roce 1876. Tehdy ovšem sloužila jako škola. A svém účelu sloužila až do roku 1956. Proto jen málokoho překvapí, že se jí dodnes říká Stará škola (Old School House).

Majitelé ji u příležitosti proměny na hlavní sídlo panství nechali rozšířit a obnovit, takže se z ní stal obdivuhodný dům, důstojné a reprezentativní zázemí.

Interiér domu je zařízen v tradičním stylu. Díky velkému oknu působí kuchyň velice příjemným vzdušným dojmem.

FOTO: Profimedia.cz

Patrový dům má obytné místnosti rozestřené po obou podlažích. V přízemí je vstupní vestibul vedoucí k vnitřní chodbě. Je zde také prostorná kuchyň s jídelnou. Veliká okna kuchyně směřují k jezeru.

Právě tato místnost bývala původně školní třídou. Kromě spousty úložných prostor a potřebných spotřebičů je kuchyň zařízena sporákem na dřevo.

Další místností v přízemí je studovna/pracovna, toaleta, místnost na boty, technické zázemí domu s boilerem a sušárnou.

Hlavní ložnice je v přízemí, dvě další jsou v horním patře.

FOTO: Profimedia.cz

Z vnitřní chodby se vstupuje rovněž do hlavní ložnice domu, jejíž okna, stejně jako to kuchyňské, směřují k jezeru. Další pak ještě směřují do strany, s výhledem na zahradu a údolí Great Glen. Díky tomu je místnost velice světlá a působí vzdušným dojmem. Součástí ložnice je šatna, patří k ní i vlastní koupelna.

V horním patře jsou další dvě ložnice, barová místnost, koupelna, komora a především - velká společenská místnost.

V horním podlaží je hlavní místností obývací pokoj.

FOTO: Profimedia.cz

To, co vyhlíží na první pohled jako svého druhu rozhledna, je v roce 2006 přistavěná trojpodlažní budova, která má více funkcí. Patří k ní skleník, kůlna, uvnitř budovy jsou dva obývací pokoje a domácí pracovna.

Hlavní budova prošla v minulosti rekonstrukcí a byla poté i zcela nově zařízena v tradičním stylu. Celé panství s budovami i pozemky o velikosti 511,67 hektaru je na prodej za 2,4 milionu liber, v přepočtu tedy zhruba 68 milionů korun.