Každý, kdo bydlí v podkrovním bytě, pohlíží na předpovědi počasí slibující příchod tropických veder s obzvláštním zděšením.

Co se v druhém patře s okny stíněnými stromy může zdát pouze jako „hrozné vedro”, mívá v bytě přímo pod střechou podobu zničující výhně. Existuje ovšem několik způsobů, jak vysoké teploty i v těchto bytech snížit.

Začněte zasklením



Jednou z možností, jak horko snížit, je zvolit do střešních oken tzv. protisluneční zasklení. Existují hned dvě možnosti – absorpční a reflexní.

Absorpční zasklení znamená osazení okna speciálně probarveným sklem. To dokáže světlo i teplo absorbovat, ale nepropustí teplo dovnitř. Na ochranu před teplotním šokem se pro absorpční protisluneční zasklení vždy používá kalené sklo, které je až pětkrát pevnější a odolnější než sklo klasické.

Termín reflexní zasklení označuje naproti tomu sklo potažené slabou vrstvou oxidů kovů, která sluneční paprsky dopadající na sklo odráží.

„Protisluneční zasklení je určitě lepší řešit již při výběru oken. Doporučuji vyvarovat se nákupu dodatečné protisluneční folie, která se na okno lepí,“ říká Pavel Kašpar, manažer montáží společnosti Vekra, a pokračuje:

„Nekvalitním nalepením folie vznikají mezi ní a sklem nevzhledné vzduchové bubliny. Ale ani při perfektním nalepení nemusí jít o trvalé řešení. Při mytí oken můžeme snadno folii poškodit.“

Nezapomeňte ovšem i stínit

Další možností, jak zamezit pronikání tepla do podkroví, je stínicí technika, a to jak ta aplikovaná v interiéru, tak exteriérová.

Vnitřní látková roleta Titan je speciálně navržena pro stínění střešních oken. Hřídel s látkou je uložena v rámu rolety, správné napnutí látky zajišťuje pružinový mechanismus.

FOTO: Climax

Interiérové stínění je nejsnazším řešením, jak okna zatemnit před slunečními paprsky. Vybírat je rozhodně z čeho: okenní žaluzie, tmavý závěs, plisé (materiál skládaný jako „harmonika”), vertikální žaluzie, látkové rolety…

Dobrou vnitřní izolaci před teplem poskytuje například systém interiérových žaluzií s dvojitým plisé s hliníkovou vrstvou mezi látkami – tzv. Duette, který funguje dokonce účinněji než klasické interiérové žaluzie.

Interiérové žaluzie s dvojitým plisé

FOTO: Vekra (2x)

Účinnější stínění než interiérové prvky nabízí obvykle exteriérová technika. V případě půdních prostor, kde je často nutné spoléhat se pouze na různě atypicky tvarovaná okna, nemusí být právě exteriérové stínění realizovatelné.

Anebo alespoň není realizovatelné tak snadno. Proto je třeba se v těchto případech obrátit na odborníky, kteří nejlépe poradí jak s výběrem, tak i s možnostmi instalace exteriérového stínění.

Exteriérové žaluzie účinně interiér v podkroví zastíní, a tím i pomohou ochránit před přehříváním.

Rozhodovat se lze mezi venkovními žaluziemi, roletami i screenovými clonami, které maximálně omezují ohřívání interiéru, aniž by zcela zamezily přístupu světla.

Mobilní klimatizace

Pokud máme dobře zastíněná okna, a přesto je v podkrovním bytě stále na padnutí, je třeba začít uvažovat o klimatizaci. Jednodušším řešením je mobilní klimatizace.

Sice se neinstaluje natrvalo jako její stacionární „sestry”, ale přesto je třeba mít dobře promyšleno, kudy budeme chtít vést vývod horkého vzduchu. To bývá obvykle oknem.

Otevřené okno s volně položenou trubicí není však nejvhodnějším řešením, protože skrz něj do bytu zase proudí spousta horkého vzduchu ohřívaného v tomto konkrétním případě nejenom sluncem, ale také rozpálenou střechou v bezprostředním okolí okna.

Klimatizace AirFlower je tvořena válcovitou základnou a kulatou horní částí. Tento patentovaný design se tak stane výrazným doplňkem každého interiéru. Za bílou mřížkou se skrývá intuitivní displej, který je diskrétně zapuštěn do hladkého povrchu.

FOTO: Electrolux

Nejjednodušeji se taková situace řeší pořízením tzv. izolace na okno s otvorem pro vývod klimatizace.

Ovšem je třeba opět počítat s tím, že k atypicky řešeným střešním oknům možná nebude snadné, pokud vůbec možné ji připevnit. Izolace je vyrobena z materiálu zabraňujícího pronikání horkého vzduchu do interiéru.

Letní křídlo



Komu se nelíbí, nebo nemá možnost opatřit okno rukávem s otvorem pro odvod klimatizace, má ještě jinou možnost, kterou nabízejí přímo výrobci oken. Jde o okenní křídlo, které je tvarově stejné jako běžné okenní křídlo, jeho výplň (nebo alespoň její část) však tvoří tepelně izolační deska s vyříznutým otvorem pro výfuk klimatizace.

„Tepelně izolační deska může sklo v okenním křídle nahradit úplně, nebo jenom částečně. V případě částečného nahrazení je umístěna většinou ve spodní části okenního křídla a od izolačního skla ji dělí pevná příčka. Toto řešení, vhodné zejména pro balkonové dveře, zachovává totiž průchod světla do místnosti,“ vysvětluje Pavel Kašpar.

V praxi to funguje tak, že v létě vyměníte klasické okenní křídlo za „letní okenní křídlo“ s otvorem pro výfuk mobilní klimatizace a můžete efektivně chladit podkrovní prostory. U oken menších rozměrů, jako jsou právě například vikýřová okna v podkroví, nebývá výměna okenního křídla nijak náročná.

Mnoho lidí jistě napadne, zda by šlo otvor pro vývod klimatizace vyříznout přímo do tepelně izolačního skla. Před tímto řešením ovšem odborníci důrazně varují. Tepelně izolační okenní křídlo je hermeticky uzavřené, vyplněné argonem, a speciální meziskelní rámečky utěsňující prostor mají jen omezenou variabilitu tvarování a napojování. V zimě by proto bylo problémem, jak tento otvor v okně účinně utěsnit.

Stacionární klimatizace



Jako nejefektivnější řešení přehřátých podkrovních prostor odborníci ovšem doporučují instalaci stacionární klimatizace.

„Je to řešení stoprocentně účinné. Pokud jsou zvoleny vhodné jednotky k chlazení, zákazník podle teploty vzduchu uvnitř bytu nepozná, v jakém je právě patře. Instalace klimatizačních jednotek v podkroví je běžná záležitost, protože mnoho majitelů rodinných domů má obývák v přízemí a ložnice právě v podkroví. Pokud jim montujeme klimatizace do všech místností, nepoznají pak teplotně mezi nimi rozdíl,” říká Martin Mrajca ze společnosti Klima81.

Podle techniků, kteří se instalací v bytech klientů přímo zabývají, je instalace klimatizačních jednotek možná ve většině podkrovních bytů. Podmínkou je přístupná střecha a dostatečně velký otvor, kudy se na ni může dostat technik a s ním i venkovní jednotka setu.

Vlastní instalace venkovní jednotky pak spočívá v tom, že technici vytvoří průchod střechou a jednotku na střechu připevní. Dle jejich zkušeností je nejlepší k takovému účelu střecha se skládanou krytinou, kde stačí vyměnit jednu tašku za provzdušňovací, a tou se pak protáhne potrubí, elektřina i odvod kondenzátu.

Dle odborníků, kteří instalují klimatizace v bytech, je jen velice málo případů podkroví, kdy instalace stacionární klimatizace není možná. Obvykle je vždy možné najít nějaké řešení.

Instalace klimatizace v podkroví je nicméně kvůli vytváření průchodu na střechu obvykle časově náročnější než instalace v ostatních podlažích. Počítat je nutné rovněž s vyšší cenou.

„Cena je v takovém případě vyšší o pár jednotek tisíc, platí se za střešní konzoli a příplatek za práci ve výškách,” vysvětluje Mrajca.

Vlastní provoz klimatizace pak již nemusí být zdaleka tolik náročný, jak by se zákazníci mohli obávat. Základem je v podkrovním bytě instalovat klimatizaci do každé místnosti, aby nevznikaly příliš velké teplotní rozdíly mezi jednotlivými částmi takové domácnosti. Není to jenom kvůli zdravotnímu riziku jeho obyvatel, ale právě i z ekonomických důvodů.

Rovnoměrná klimatizace po celém bytě je úspornější než nárazové a zbytečně intenzívní ochlazování jen několika málo vybraných místností.