Jana Nesvadbová, Novinky

Projekt stavby je především výzkumným projektem, který má za cíl odhalit možnosti výškové výstavby dřevěných budov. Jak architekti vysvětlují, cílem je mimo jiné hledat nový potenciál při návrzích dřevěných výškových budov, místo prostého okopírování tvarů existujících staveb z oceli a železa.

Přesun k dřevěné výstavbě může mít dle architektů širší pozitivní dopad na městské prostředí a styl staveb. Nabízí totiž přirozenou příležitost přehodnotit estetiku budov.

Jestliže v 19. a 20. století byly položeny milníky pro výstavbu z ocele, skla a betonu, pak ve 21. století máme dle architektů možnost inovovat dřevěné stavby. Ty jsou ale zejména v očích veřejnosti, a to nejenom té londýnské, spojovány s rizikem požárů. (V Londýně zejména v reminiscenci na velký londýnský požár z roku 1666.)

Jak ale architekti a další odborníci ujišťují, stavby budované z moderních dřevěných materiálů jsou nyní mnohdy odolnější vůči ohni než například některé betonové domy.

FOTO: Novinky/Reuters

Jako stavební materiál na výškové budovy se totiž nepoužívají drobné kusy, které by se mohly vznítit, ale robustní CLT panely a trámy, které se vyrábějí metodou laminování křížem, tedy slepováním několika vrstev dřeva. K lepení se pak používají striktně nehořlavá lepidla.

Mrakodrap nazvaný Oakwood tower, tedy Dubová věž, by se s celkovou výškou okolo 300 metrů stal po své dostavbě druhou nejvyšší budovou v Londýně hned po Shardu, který i s anténou na vršku měří přibližně 310 metrů.

Shard stojí přímo na břehu Temže.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Dle projektu, který je v současnosti třeba chápat především jako koncepční, by nová budova měla mít 80 podlaží, na nichž by mohlo vzniknout na tisíc bytových jednotek. Celková plocha podlah v budově by měla dosáhnout zhruba 93 tisíc čtverečních metrů.

Budovu navrženou do těsného sousedství kulturního centra Barbican mají ozdobit na úrovni její střední výšky terasy, které má stejně jako střechy okolních doprovodných staveb pokrývat zeleň.