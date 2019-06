Označení vlastností

Mrazuvzdorný výrobek bývá označen sněhovou vločkou.

Otěruvzdornost (PEI) má pět kategorií. Pátý stupeň znamená nejvyšší odolnost.

Protiskluznost se pro chůzi naboso člení do skupin A, B a C. Skupina A jsou dlaždice s úhlem skluzu ≥ 12° převážně pro suché povrchy, skupina C s úhlem skluzu ≥ 24° je pro schody pod vodou a šikmé okraje bazénů.

Pro chůzi v obuvi jsou vhodné skupiny R9 až R11 (pro venkovní schody).