Po sedmiletém bydlení v panelákovém bytě se Michal rozhodl pro větší rekonstrukci.

I když byl byt stále ve slušném stavu, chtěl ho přece jenom zmodernizovat a vylepšit jeho design tak, aby více vyhovoval nárokům hodně zaměstnaného muže a dvěma dětem ve školním věku.

Drobným, ale velmi pěkným detailem jsou i designové kliky od českého výrobce M&T.

FOTO: Vojta Herout

Bylo mu jasné, že sám by si z časových i jiných důvodů s rekonstrukcí a zařízením neporadil, tak k tomu přizval interiérovou designérku Petru Slavíkovou, s níž už se osobně znal.

To, že designérka zná majitele i jeho děti, situaci velmi usnadnilo, protože tak mohla v návrhu vycházet z jejich povah a potřeb.

Bílá kuchyň s vařením v prostoru se pěkně doplňuje s obytnou částí místnosti.

FOTO: Vojta Herout

Minimalisticky a prakticky



Michalova myšlenka byla mít minimalisticky zařízený byt, který bude pokud možno bezúdržbový. Vzhledem k jeho náročné profesi lékaře nemá čas na nějaký zdlouhavý úklid. Mělo to být jednoduché, pánské a takové, aby se to dalo rychle uklidit.

Panel za televizí kryje veškeré kabely, ale je připraven v budoucnu udržet ještě větší obrazovku. Navzdory rozpočtu si Michal dopřál židle v podobě originálu značky Vitra.

FOTO: Vojta Herout

S designérkou se společně dohadovali o tom, co je v paneláku proveditelné a co nikoli, a na základě toho Petra připravila návrhy. Michalovi se návrhy líbily, i když se od jeho původního záměru trošku lišily. Designérka ho přesvědčila o tom, že jeho idea interiéru je jako ze sci-fi filmu a že by se tam asi žít nedalo. Původně zamýšlenou bílou, černou a šedou sterilitu odlehčila a vložila k nim další barevné akcenty, teplejší odstíny dřeva a další zateplující prvky.

Michal si také přál, aby tam byl náznak takzvané chytré domácnosti, což se vzhledem k finanční náročnosti takového projektu uskutečnilo zatím jen částečně, a to v podobě klimatizace a tepelných čidel a možnosti ovládat topení a klimatizaci na dálku pomocí internetu a mobilního telefonu. Za čistě mužský element považuje ve své domácnosti robotický vysavač, který mu pomůže s každodenním úklidem.

FOTO: Vojta Herout

Důležitým požadavkem také bylo zajistit v místnosti společné pro obývák a kuchyň takzvané „průjezdné“ místo, a to od balkonu ke dveřím. Na balkoně totiž rodina parkuje kola.

Očima designérky



„Původní dispozici 3+1 jsme vybouráním příčky mezi kuchyní a obývacím pokojem změnili na 3+kk, aby mohla vzniknout velká místnost společná pro kuchyň, jídelnu a obývák.

Částečně se také měnila dispozice koupelny a chodby, kde se zmenšoval prostor, aby se vešla komora pro umístění pračky se sušičkou. V zadání majitele byl kladen důraz na jednoduchost, větší podíl skla, použití stěrky, čisté plochy beze spár, šedý základ s bílou kuchyní. To všechno jsem dodržela a původní minimalistické zadání ještě trošku odlehčila,” popisuje designérka.

V ložnici se našlo i místo na pracovní koutek pro Michala. Vlevo za dveřmi je vysoká vestavná skříň se skleněnými dveřmi.

FOTO: Vojta Herout

Pracovní místo nápaditě vymezuje pruhovaná výmalba.

FOTO: Vojta Herout

„Všude, kde to šlo, jsem umístila úložné prostory – v ložnici je vestavěná skříň, pod postelí úložný prostor, v pokojíku jsou součástí palandy skříně a úložné police, pod postelí je výsuvné lůžko atd.

Zajímavým prvkem jsou v interiéru stěrky. V koupelně na stěnách je stěrka laděná do modra, v obývacím pokoji je za sedačkou hliníková stěrka s efektem plechu. Další rozměr jí ještě dodává nasvícení bodovými svítidly od Artemide.

Z původního umakartového jádra vznikla vyzděná koupelna s vanou a sprchovým koutem.

FOTO: Vojta Herout

Základní šedou barvu jsem pro oživení doplnila limetkovou, která je použitá ve vstupní chodbě, již jsme nechali v původní podobě. Chtěla jsem, aby byl celý byt provázaný a opakováním barev působil kompaktně. Abych to celé proteplila, na stoly jsem použila lamino v odstínu světlého dřeva. K tomu pěkně ladí vinylová podlaha odstínu dřeva šedého.”

FOTO: Vojta Herout

Petra Slavíková Nabízí komplexní služby interiérového designéra, a to od poradenství, návrhů dispozičního řešení, 3D grafických návrhů přes technické výkresy, dekoratérské služby až po zajištění realizace na klíč. Zabývá se návrhy soukromých i komerčních prostor. Jednotlivé služby lze sjednat podle individuálních potřeb.

Lucie Martínková, bydlenimagazin.cz