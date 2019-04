tnk, Novinky

Letos je na akci k vidění řada zajímavého osvětlení, zejména pak stolních lamp a lampiček na noční stolky a další dekorativní kousky.

Velkým trendem v letošní sezoně je zjevně recyklace materiálů. Na akci jsou tak k vidění lampičky vzniklé z potrubí, kohoutků, lahví nebo řetězů na kola.

Keramické objekty od výtvarnice a designérky Ludmily Šenkyříkové vytvoří v interiéru díky odrazům světla zajímavou atmosféru.

FOTO: Novinky

Zaujme i tvorba z přírodních materiálů, které jsou běžně dostupné. Lampičky ze dřeva nebo kamení se stanou zajímavým zpestřením všech umělečtěji zařízených interiérů a dodají jim kouzelného a pohádkového ducha.

Svítidlo z probarvované sádrové hmoty z kolekce Gypsi Bloom od Jany Hejhové

FOTO: Archiv přehlídky Czech Design Week

V rámci akce probíhá i doprovodný program. „V rámci přednášek jsou našimi hosty třeba architekt Petr Janda, který má na svědomí podobu Pražské náplavky i další projekty pro hlavní město, Michal Roman z projektu Nahá vesnice, který se zaměřuje na rekultivaci venkova, nebo Štěpán Bärtl z Centra architektury a městského plánování s přednáškou o rozvoji Prahy,” říká Ondřej Krynek, organizátor Prague Design Weeku.

Lampičky mohou vzniknout i ze staré varné konvice nebo lahve od piva.

FOTO: Novinky (53 design, Enjoy Timber)

Součástí přehlídky jsou i letos workshopy s vystavovateli, například modelování s uměleckým betonářstvím Aspoň Tohle, stříbření skla s Annou Jožovou z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze nebo práce s přirozeně uschlým dřevem se značkou Enjoy Timber.

Svítidla Cori vznikla z materiálu corian. Světlo je částečně propustné skrz materiál.

FOTO: Novinky

Výstava je prodejní, návštěvníci si na ní mohou koupit nebo objednat bytové doplňky i nábytek. Najdete ji na adrese náměstí Republiky 7 až do neděle 21. 4. 2019.

Do čtvrtka 18. dubna je otevřeno od 12 do 21 hodin. V pátek a sobotu od 10 do 21 hodin a v neděli od 10 do 19 hodin. Základní vstupné vyjde na 150 Kč, snížené pak na 100 Kč.