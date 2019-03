Karolina Černá, Právo

Moderní jsou dnes spíše vzdušné pokoje s volnými průchody. Volíme-li proto z izolačních důvodů interiérové dveře, dostávají se do popředí zájmu nenápadná nebo naopak výrazná designová dveřní křídla, nejlépe prosklená, ať už čirá, průhledná nebo jen průsvitná.

Dveře povýší interiér svým mosazným dezénem na laminátovém povrchu a skrytou zárubní.

FOTO: JAP Future (4x)

Plné varianty pak překvapují dezénem splývajícím s okolní stěnou i vybavením místnosti včetně její podlahy.

Sklo prosvětlí i zdobí

„Celoskleněné dveře jsou dnes velkým trendem. Lze je mít v otočném i v posuvném provedení, takže se hodí i do menších prostor, kde posuvná varianta ušetří až dva metry čtvereční,“ říká Pavel Hajný, produktový manažer firmy Vekra, výrobce oken a dveří.

Nemusíme se bát, že by skleněné dveře nebyly bezpečné - tvrzené (kalené) sklo, z něhož jsou vyrobeny, má asi pětkrát vyšší pevnost než sklo standardní. Pro skleněné dveře se používá tvrzené sklo o tloušťce 8-10 mm, u dveří prosklených jen částečně jsou to jen 4 mm.

Na dveře s MDF deskou lze umístit zrcadlo, které opticky zvětší místnost.

Bílé dveře vnášejí světlo do šatny, zároveň odstínem a stylem, plné i prosklené, souzní s vybavením a barvami v místnosti.

FOTO: Hörmann

Spoustu variant nabízí členění dveří pomocí zasklených výřezů a kazet, typu prosklení, ornamentů a dekorů, ornamentálních či mléčných skel.

Čiré sklo vyřeší problém s nedostatkem světla v místnosti, dveře mohou být decentní z pískovaného a leptaného skla, které uvítáme v ložnicích a koupelnách.

Transparentnost neztrácí ani celoplošně barvené nebo tónované sklo s odstíny od jemně světlého smetanového až po tmavě kouřové. Nechceme-li skrze dveře vůbec vidět, zvolíme sklo lakované, dostupné v pestré barevné škále. Zdobnou variantu představuje gravírovaný skleněný povrch s motivy vyrytými brusným kotoučem.

Různé způsoby prosklení: retro styl u dveří odstínu třešeň (1795 Kč) nebo v tmavší moderní variantě, odstín ořech (1985 Kč). Dveře mají voštinovou výplň, povrch fólie.

FOTO: Hornbach (3x)

Sklo vyžaduje jen minimální údržbu. Specifický je snad pouze způsob čištění dveří s pískovaným sklem. To se má čistit suchým, případně mírně navlhčeným jemným hadříkem, a vždy po celé ploše, aby nevznikaly šmouhy.

Čirá prosklená varianta dveří v bílém okolí dokonale prosvětluje, všimneme si jí pouze díky viditelným závěsům.

Když je pískované sklo opravdu výrazně znečištěné, lze do vody přidat několik kapek saponátu tak, aby přípravek nepěnil.

Hliník přináší pestrost

Hliník umožňuje dveřním křídlům nést na svém povrchu rozmanité materiály, takže vyhoví téměř každému barevnému i stylovému provedení interiéru. Ukázkou mohou být dveře Master Door nabízející různé materiálové provedení svého povrchu. Využít můžeme lakované sklo, dýhu, kámen, laminát, zrcadlo či MDF desku připravenou k nanesení tapety nebo výmalby ze sousedící stěny.

„Tyto materiály lze na dveřním křídle libovolně kombinovat, a to v horizontální i ve vertikální rovině,“ popisuje Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP Future, českého výrobce dveřních systémů.

U typu Domino s odlehčenou DTD deskou uvnitř si vybereme, kolik chceme mít prosklených průhledů, jakého tvaru a zda čiré nebo průhledné. Cena od 6390 Kč.

FOTO: Sapeli (2x)

Hliníková konstrukce umožňuje dveřím vyrůst do atypických rozměrů, až do výšky 370 cm, a kopírovat třeba také šikminu střechy. Chceme-li, aby dveřní křídlo sahalo skutečně až ke stropu, zvolíme verzi tzv. bez nadpraží.

Plechové dveře Hörmann jsou ideální do technických místností a garáží.

Hlavně nenápadně…

Zapomeňme také na klasické zárubně a panty. In jsou nenápadné až neviditelné zárubně a posuvné systémy, kdy dveře zajíždějí do pouzdra nebo se pohybují podél zdi.

„Posuvné dveře oproti otočným někdy nemají po obvodu těsnění, a proto mohou poskytovat horší zvukovou izolaci. Při instalaci s tímto faktorem počítáme a umístíme takové dveře do pokojů, v nichž nežádáme vysokou zvukovou izolaci. Mohou to být šatny, ale i vstupy z chodby do obývacího pokoje či kuchyně. Méně vhodné jsou pro ložnice nebo dětské pokoje,“ upozorňuje Hajný.

Dvě chytrá řešení: posun do stavebního pouzdra a skrytá zárubeň pro otočnou variantu.

Bezobložkové dveřní systémy u otočných dveří dovolují, aby zárubně zmizely, respektive zůstaly skryté tím, že dveře vytvoří jednotnou linii se stěnou. Profily mohou být třeba schované pod omítkou, tvoří tak pouze hranu průchozího otvoru, nebo upoutají minimalistickým rámečkem po obvodu dveřního rámu.

Od podlahy ke stropu sahají dveře s módní betonovou stěrkou. Taktak je objevíte, splývají s okolní stěnou a ve stejném provedení mají i kliku.

Navíc skryté zárubně neřeší, na jakou stranu dveře otevíráme. Zkombinujeme-li skrytou zárubeň a dveře s povrchem stejným, jako je na sousední stěně, dveřní křídlo dokonale splyne s okolím.

Dveře Elegant s kartonovým povrchem překvapí rozmanitostí, díky skryté zárubni je můžeme oblékat do jiného vzhledu s každým malováním pokoje či výměnou tapet. Cena od 3690 Kč.