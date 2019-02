Jana Nesvadbová, Novinky

V záběrech z výšky se zcela vytrácí onen ukoptěný denní ruch vládnoucí kdesi dole v ulicích. Na záběrech, které Američan pořídil, se člověk může věnovat jen architektuře a vzorům, které vytváří. Takto mohou někomu desítky věžáků stojících těsně vedle sebe připomínat třeba čárový kód, jinému zase pohled do včelího úlu.

Hra šedobílých hladkých ploch a lesknoucích se čtverečků balkonů a oken vytváří nejrůznější motivy, k nimž pak přistupují barvy použité tu ve větším množství, tu střídměji na fasádách. A jak se pak promění vzhled této betonové džungle v noci, kdy se stovky oken rozsvítí, aby znovu dohromady opět vytvořily nové vzory.... To všechno se Američanovi podařilo zachytit v nevšedních záběrech, které chce využít pro svůj projekt nazvaný prostě - Věžák.

Jak poznamenávají redaktoři agentury Reuters, jeho video plné detailních a celkových pohledů na hongkongskou výškovou zástavbu by se dobře vyjímalo v galerii moderního umění. Protože právě abstraktní díla moderních malířů někdy opravdu jeho záběry připomínají.

Míra obydlenosti Hongkongu



Hongkong patří k nejhustěji obydleným městům na světě. Na jednom čtverečním kilometru zde žije více než 6300 lidí, dohromady je to přes sedm milionů obyvatel na ploše 1106 čtverečních kilometrů.

„Chtěl jsem ukázat a popsat nádherné abstraktní vzory, jež některé domy mají. Nejčastěji jsme natáčeli při západu slunce, abychom získali jeho hezké teplé barvy a mohli je dát do kontrastu s ostrým denním světlem, při kterém jsme také něco natočili. V další části filmu jsem chtěl mít trochu odstup, aby bylo vidět to obrovské měřítko, hustotu a plochy, na nichž byly tyto věžáky postaveny,” vysvětluje 28letý fotograf.

Toby Harriman vyrostl v horském městečku v Coloradu, později se ale zamiloval do měst a jejich proměn. A právě toto nadšení bylo hnacím motorem pro jeho nový projekt.

„Přijet do Hongkongu, to znamená navštívit úplně jiný svět. Všechno je tu vyšší, hustší a zdá se, jako by každý bydlel jen v těchto typech domů. Jako umělec se prostě nemohu na takové město dívat a nepociťovat úžas,” hodnotí své zážitky.