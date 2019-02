Takto by si přál bydlet každý – v klidném prostředí plném zeleně, s výhledem do krásné přírody a deset minut chůze do centra města. A když k tomu máte i velkou, krásně upravenou terasu s pohyblivým stíněním, nemá to chybu.

Nejprve v domě manželé užívali byt 2+kk (65 m2) s terasou (16 m2). Později, asi po roce, se jim dílem náhody podařilo odkoupit sousední byt.

Poměrně jednoduchým, velmi elegantním spojením vytvořil architekt vzdušný, atraktivní interiér s celkovou výměrou 130 m2 s dvěma prostornými terasami a balkonem.

Efektní dekoraci chodby tvoří aranžmá svítidel, které vyrobil sám pán domu z cenově dostupných komponentů.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Úpravy nepředstavovaly žádné velké stavební zásahy. Měl jsem předjednaný dlouhodobý pronájem části společné chodby. Přistavěním příčky a novými vchodovými dveřmi jsme snadno propojili oba byty, nebylo třeba nic bourat,“ vysvětluje Jan Přehnal mladší ze studia JaP Architects.

Kuchyňská linka ve tvaru L je navržena na míru podle autorského návrhu architekta Jana Přehnala a vyrobena z matně lakované MDF desky v kombinaci s popraskanou dubovou dýhou.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Pokud to bude třeba, je možné výhledově oba byty opět s minimálním úsilím oddělit.“

Dva byty přišly vhod i v čase rekonstrukce. Manželé i s malým miminkem byli přítomni, vždy bydleli v jednom z nich. Perfekcionistický přístup architekta a dokonale naplánovaná a zvládnutá návaznost řemeslných prací to umožnila.

Jídelní stůl je zhotoven na zakázku. Jeho kovová podnož je ve shodném designu jako nohy sedací soupravy. Ikonické židle DSR Ray a Charlese Eamesových včetně křesla Harryho Bertoi jsou volbou paní domu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Obytný společenský prostor s pracovnou a vlastním sociálním zázemím poskytl původní byt. Intimní část je nyní situovaná v dokoupeném bytě, kde je mimořádně velká ložnice manželů s terasou, dětským pokojem a koupelnou s vanou. Šatna je prakticky umístěna odděleně v chodbě, aby dříve vstávající osoba nerušila spící.

V představách o bydlení se manželé dobře shodli, z větší části však žena ponechala výsledek v rukou manžela architekta. Snažil se docílit vzdušného, prostorného interiéru, který by nijak nenarušil maximální propojení s okolní přírodou, kterému už tak nahrál přístup developera zdařilými prosklenými stěnami na terasu s překrásným výhledem.

Atraktivní nástavba minimalismu



Interiér je postaven na minimalistickém základu se střízlivou volbou linií nábytku, barev i přírodních materiálů. Jednoduchý základ pikantně koření atraktivní solitéry v podobě sošných ikon – židlí DSR Eamesových, křesla Diamond Harryho Bertoi či koženého křesla Butterfly.

Do neutrálního základu s bílou, šedou a černou barvou jen s lehkým akcentem vstupují některé výraznější prvky, například drásaná, drážkovaná, mořená nebo speciální technikou zhotovená popraskaná dubová dýha, zlatá či měděná barva apod.

K dětskému pokoji náleží ještě malý balkon. Neutrální základ bílé a šedé barvy je doplněn jemným modrým akcentem.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Ještě o poznání jemněji působí ložnice, jejíž základ tvoří bílá barva. K lehkosti celkového vzhledu interiéru přispívají také subtilní kovové konstrukce.

Neutrální základ je možné podle potřeby či ročních sezón snadno dekorovat, přidávat vhodné struktury či výraznější barvy. Manželé rádi cestují, svůj interiér doplňují i drobnými vzpomínkovými předměty.

Skříň a nízká sestava skříněk v ložnici jsou vyrobeny z bíle mořené a drásané dubové dýhy. Postel je také zhotovena na míru. Z důvodu zútulnění má čalouněné čelo a rám opatřený popraskanou dubovou dýhou.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Není tu nouze ani o umění, své místo zde našly grafiky Oldřicha Kulhánka i Jiřího Anderleho. Jejich kresebnou techniku majitel studoval v období před přijímacími talentovými zkouškami na studia architektury.

Původní obklad koupelny je překrytý stěrkou. Sprchový kout je s ohledem na pravidelný a intenzivní kontakt s vodou obložený velkoformátovou keramickou dlažbou (120 × 120 cm). K umyvadlu (Ideal Standard) je připojena stojánková baterie (Hansgrohe).

FOTO: Lukáš Hausenblas

Nutno zdůraznit, že téměř veškeré vybavení interiéru, včetně sedací soupravy, je zhotoveno na míru podle jeho návrhů. To bylo možné jen díky zkušeným dodavatelům, s nimiž studio dlouhodobě spolupracuje, protože zvládnou obratně a esteticky vyřešit nejeden náročnější technický detail.

Manželé si nový byt pochvalují. Paní oceňuje praktickou kuchyň, jídelnu i terasu s výhledem i pokoj syna, kde s ním tráví hodně času.

K příjemnému pobytu na terase přispívá pohyblivý slunolam.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Cítím se tu velmi dobře všude, nemám preferované místo.“ Majitele těší mimořádně prostorná ložnice, která vznikla v místě obývacího pokoje připojeného bytu.

„Ze všeho nejvíc si ale užíváme společně strávené rodinné chvíle na venkovní terase s krásným výhledem do okolní krajiny se západní orientací, se sklenicí dobrého vína a pochutinami z grilu. To, že se tady cítíme každý den jako na dovolené, a hřejivý pocit z dobře odvedené práce je pro nás tou největší satisfakcí,“ říká autor zdařilého interiéru.

Rozvržení bytu

FOTO: Lukáš Hausenblas

Jak to vidí architekt

„Šlo nám o vytvoření vzdušného interiéru, který by vyhovoval našim každodenním potřebám mladé rodiny s dítětem,“ říká autorizovaný architekt Přehnal, který do rodinné firmy nastoupil po prvním ročníku studií na fakultě architektury VUT v Brně.

Dodnes rád přijímá rady a zkušenosti od svého otce, architekta Jana Přehnala staršího, který v oboru působí téměř čtyřicet let. Oba preferují minimalistický základ interiéru doplněný originálními solitérními prvky.

Lenka Saulichová