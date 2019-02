Jana Nesvadbová, Novinky

Jak poznamenává server Observer, není úplně zřejmé, kdo ve skutečnosti sídlo vybudované v polovině minulého století obýval, vzhledem k tomu, že jej měl údajně koupit pro svou bývalou ženu Talulah Rileyovou v roce 2014.

Faktem ovšem je, že manželé jsou od roku 2016 rozvedení a k jeho prodeji se Musk rozhodl až nyní. To dávají redaktoři webu do souvislosti se zprávami, že miliardář kupuje již šestý dům rovněž v americkém Los Angeles, ovšem ve své oblíbené čtvrti Bel Air.

Americký miliardář a vizionář Elon Musk

Přízemní dům v Brentwoodu má obytnou plochu 279 m². Kromě obývacího pokoje, kuchyně a dalších místností patří k jeho zařízení čtyři ložnice doplněné stejným počtem koupelen.

Stavba shlíží do bohatě zarostlé zahrady fasádou, jež je téměř celá prosklená, a to od země ke stropu. Navíc je prohnuta do půlkruhu, veškeré hlavní místnosti domácnosti tak mají společný výhled na centrální terasu, kde je možné objevit ladně tvarovaný bazén se slanou vodou a k němu přiléhající vířivku.

Vstup do domu roubí pěstěnou zelení obrostlé stěny.

Velkorysé prosklení je typické pro většinu obytných místností domu.

V plně vybavené kuchyni je možné nalézt spotřebiče značek Sub-Zero a Wolf, které jsou vyhlášeny svým důrazem na maximální energetickou úspornost, a přitom vysokou efektivitu provozu.

V obývacím pokoji nechybí nezbytný, kameny obkládaný krb.

Kuchyň je plně vybavena špičkovými, a přitom vysoce úspornými spotřebiči. Podle výrobců každý z nich spotřebuje méně energie než stowattová žárovka.

V domě jsou čtyři ložnice.

Prakticky každá z místností má velký výhled do okolí.

Realitní makléři Andrew Buss a David Kramer z kanceláře Hilton&Hyland, kteří prodej zprostředkovávají, v popisu domu zdůrazňují inteligentní řízení domácnosti, které zahrnuje bezpečnostní systém a audio systém a samozřejmě automatizovanou obsluhu stínících prvků. Což jsou samozřejmě prvky, které by člověk u domu futuristického vizionáře ostatně očekával jako samozřejmost.

Dům je k dispozici za 4,499 milionu dolarů, tedy zhruba 101 milionů korun.