Jana Nesvadbová, Novinky

Na principech tradiční čínské architektury, pro niž je typické využívání centrálních nádvoří s paprskovitě se sbíhajícími komunikačními tepnami, vytvořili architekti z londýnského ateliéru návrh nového letištního terminálu. Ten je v prvé řadě orientován na efektivitu a tedy na rychlý pohyb cestujících.

Není divu. Ročně jich tudy má totiž projít na 72 milionů. To znamená odbavení 630 tisíců letů na čtyřech ranvejích. To ovšem platí pro výhled do roku 2025.

Návrh počítá s pozdějším rozšiřováním letiště tak, aby dosáhlo kapacity odbavení 100 milionů pasažérů a 4 milionů tun nákladu ročně.

S letištěm je propojena dálnice.

FOTO: Methanoia, Zaha Hadid Architects

Veškeré služby pro cestující jsou kumulovány v centrálním prostoru.

FOTO: Methanoia, Zaha Hadid Architects

Ta-sing, ležící zhruba 50 km od centra Pekingu, nebude jen samostatným letištěm, ale dopravním uzlem, kde se na různých výškových úrovních potkávají různé druhy hromadné dopravy. Povede sem metro i vysokorychlostní železnice.

V bezprostřední blízkosti je rovněž dálnice. (Ta v podstatě „odkrojí” jeden z paprsků hvězdice.) Pasažéři se tak poměrně snadno a rychle dostanou z jednoho typu dopravy na druhý.

Letiště je před dokončením. Oranžová hvězdice je již postavena, její oranžová kostra stála již v roce 2017.

FOTO: Profimedia.cz

K letadlům se přichází skrz ramena, přičemž veškeré služby pro pasažéry jsou sdruženy do středu hvězdice tak, aby si zde cestující vyřídil vše důležité a pak už se jen mohl vydat směrem ke své bráně.

Interiér je nápaditě rozčleněn do několika úrovní. Vše slouží jedinému účelu - zpřehlednit a co nejvíce zrychlit pohyb cestujících napříč terminálem.

FOTO: Profimedia.cz

Jedno z ramen hvězdice je odděleno, v něm jediném nebudou brány k nástupu do letadel. Vzniknou zde administrativní a další prostory nezbytné pro chod obřího dopravního uzlu.

FOTO: Profimedia.cz

Právě hvězdicový tvar terminálu umožní zkrátit pasažérům cestu od místa odbavení až k bráně na nezbytné minimum. Nejdéle tak musí ujít 600 metrů. To je trasa, kterou lze překonat za méně než 8 minut, a to je pro takto obrovské letiště nečekaně krátká doba.

Letiště je navrženo tak, aby kolem něj mohly dále pohodlně vyrůstat nové části města.

FOTO: Profimedia.cz

Budova terminálu Ta-sing bude mít vnitřní plochu 70 hektarů. Dalších 8 hektarů zabere pozemní dopravní centrála.

Celý dopravní komplex je navržen tak, aby jej bylo možné v budoucnu nejenom eventuálně rozšířit, ale aby na něj mohly také volně navazovat další části a čtvrti města.