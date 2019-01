Gisela Růžičková, Právo

Právě stojací a stolní lampy poskytují nejen přímé kvalitní osvětlení stránek knihy, ale také navodí příjemnou atmosféru. K dostání jsou i stojací lampy se stmívačem, umožňujícím nastavení intenzity světla podle toho, zda si čteme anebo zda chceme relaxovat. Taková stojací lampa je velice praktická svou víceúčelovostí.

Stolní lampa Evedal v šedém, kulatém tvaru ze skla a mosazi. Tak vypadá nadčasový skandinávský design, cena 3990 Kč.

FOTO: Ikea (5x)

Dekorativní papírová stojací lampa Majorna v bílo-šedém provedení šíří rozptýlené světlo a vytváří příjemnou útulnou atmosféru, cena 599 Kč.

Designová stolní a stojací lampa Eglo Barbotto, zlatá a černá svítidla jsou barvou sezony. Zlatý vnitřek kovového tubusu rozzáříte LED žárovkou s paticí GU10, cena 1490 Kč a 2690 Kč.

FOTO: Eglo (5x)

Také pracovní lampy nabídnou kvalitní osvětlení pracovního stolu, ale mají i svou estetickou hodnotu. Nabídka obou typů lamp je bohatá v originálním i klasickém designu, různých tvarech i barvách stínidel.

Stolní a stojací lampa Eglonorumbega v kombinaci oceli a textilu se hodí do moderního i stylového interiéru, doporučený zdroj světla LED žárovka s teplým odstínem bílé. Cena 939 Kč a 2190 Kč.

Osvětlení interiéru

Stojací lampy se hodí do obývacích pokojů, ložnic i pracoven. Raději vybírejte lampy subtilní a nenápadné, vysoké a štíhlé, v elegantním designu. Hlavně proto, aby v prostoru nerušily a také aby nezabíraly příliš mnoho místa a místnost tak opticky nezmenšovaly. Takové stojací lampy jsou oblíbené i pro snadnou manipulaci.

Ale k dostání jsou i masivnější stojací lampy, které se stanou dominantním prvkem místnosti a budou přitahovat pozornost a působit luxusním dojmem.

Stojací lampa Pasila zaujme na první pohled dominantním hliníkovým stínidlem, které usměrňuje světlo tam, kde právě potřebujete. Lampa je ideální k pohovce nebo křeslu, které okoření svým osobitým designem, cena 7290 Kč.

Stojací lampa Eglo Carpara ze série textilních lamp a lampiček zaujme na první pohled svým osobitým a nepřehlédnutelným designem. Na výběr v 6 barvách, stolním i stojacím provedení. Cena 3790 Kč.

Stojací lampa Filly přinese správnou dávku skandinávského stylu do vašeho domova. Ručně vyrobená lampa s krátkým ramenem dodává ideální světlo pro čtení a můžete jí najít místo třeba vedle pohovky, křesla, pracovního stolu nebo postele, cena 12 490 Kč.

Stojací lampa Thai Natura rozzáří váš interiér nepřehlédnutelným světlem, které na sebe strhne veškerou pozornost. Svítidlo je skutečným ztělesněním originality, promyšlenosti a kvality, na kterou bude každý den radost pohledět, cena 10 999 Kč.

FOTO: Bonami (2x)

Při výběru stojací lampy zohledněte, k jakému účelu ji budete využívat. Na čtení se osvědčily lampy s nastavitelným ramenem nebo ty, které vyzařují světlo směrem dolů.

Do pracovní či studijní stojací lampy vybírejte LED světelný zdroj (žárovku) se studenou barvou světla (3000-4000 K).

Chcete-li stojací lampu spíš pro doladění celkového rázu místnosti nebo pro navození příjemné atmosféry, sáhněte spíše po designové stojací lampě. Poskytuje rozptýlené světlo, které může být v kombinaci se stínidly různých tvarů i z rozličných materiálů velice efektní. Do designové stojací lampy volte zdroj (žárovku) spíše v teplé barvě světla (kolem 2700 K), ale není to pravidlo.

Stojací lampa Eglo Viserbella s luxusním nádechem ve zlatavém tónu na efektních stínidlech. Zlatá barva je výrazná již sama o sobě, proto zbytek interiéru ponechte v jednoduchém konceptu a minimalismu.

Stojací čtecí lampa Not v bílém provedení slouží jako hlavní osvětlení nebo lampa na čtení, světla lze vypínat a zapínat samostatně, cena 279 Kč.

Lampa na stůl Toad vyzařuje skrze ručně foukané skleněné stínidlo příjemné světlo a dodává tím interiéru poklidnou atmosféru.

Stolní lampy patří spolu s nástěnnými nebo stropními svítidly k základním svítidlům domácnosti.

Výrobci nabízejí lampy na stůl v originálním i klasickém designu, různých tvarů stínidel, obvykle v několika variantách nebo barevném provedení.

Šedá a černá stolní lampa Conrad 549 Kč, černá stolní lampa Patrik 599 Kč, bílá stolní lampa Helgi 699 Kč, černá stojací lampa Christian 899 Kč, bílá, modrá a šedá stolní lampa Enspeter 329 Kč.

FOTO: Jysk (2x)

Modrá stolní lampa z jasanového dřeva Hartô Josett bude jedinečným a stylovým doplňkem vašeho interiéru. A navíc skvěle funkčním, posvítí vám na cestu pokaždé, když budete potřebovat, cena 12 599 Kč.

Lampy s LED zdrojem se hodí zejména na pracovní stůl. Pro práci a koncentraci využijte studenou barvu světla (3000-6500 K). Pracovní stolní lampy mají různě polohovatelná ramena, abyste dostali světlo přesně tam, kde je potřeba, a abyste na práci dobře viděli.

Hlavním posláním pracovních lamp je kvalitně osvětlit pracovní plochu. Vhodnou volbou jsou lampy Philips Eye Care, které světlo rovnoměrně rozprostírají do většího prostoru. Tím přispívají k lepší soustředěnosti a snižují namáhání očí způsobené oslňujícím světlem, které bývá u většiny lamp koncentrované přímo pod ní.

Designová pracovní LED lampa Riggad s bezdrátovým dobíjením s detaily vyrobenými z břízy, jako je například vypínač na vrchní části stínidla, cena 1790 Kč.

Lampičky do ložnice mají kromě praktické funkce být i dekorativní. Při čtení potřebujeme, aby kužel světla pohodlně dopadal na stránky knížky. Pro tento účel se hodí vyšší stolní lampy nebo lampičky s klipem, který můžete umístit třeba na čelo postele.

Využíváte-li stolní lampičku spíš pro orientaci nebo k dekoraci, nemusíte trvat na směru vyzařovaného světla a můžete vybrat designovou stolní lampu. Do ložnice a do míst určených k odpočinku volte do stolní lampy zdroj s teplou barvou světla (kolem 2700 K).

Stolní i nástěnné osvětlení ze Skurup v černém provedení s pevnou kovovou konstrukcí a nadčasovým designem. Jednoduché seřízení znamená praktické a flexibilní použití v celé domácnosti, cena 499 Kč.

Elegance a nádech neokázalého luxusu, to je stojací lampa Camporale, kombinující barvu mědi s černou. Tohle svítidlo zaručeně dodá vašemu obýváku atmosféru diskrétnosti. Cena 3590 Kč.

Také dětské stolní lampy se dělí na pracovní a dekorativní. Stolní lampa na dětský pracovní stůl musí splňovat stejná kritéria jako standardní pracovní lampa a je důležité věnovat pozornost jejímu výběru, aby si děti nekazily oči a také aby si vytvářely správné návyky, které je budou provázet po celý život.

Pracovní lampu dejte na opačnou stranu, než jakou rukou dítě píše, aby si nestínilo. Tedy pro praváka na levou a pro leváka na pravou.

Stolní lampa Ernst (průměr 15 cm, v. 55 cm) se hodí do dětského či studentského pokoje, v různém provedení a barvách, cena 499 Kč.

Do dětského pokoje patří i dekorativní stolní lampička se zdrojem světla v teplé bílé barvě. Takové světlo dítě před spánkem neruší a naopak mu pomůže se zklidnit a připravit se ke spánku.