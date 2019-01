Jako pavilon plovoucí na vodě, i tak může vypadat hausbót

Pavilon, který se kdesi utrhl a volně pluje po vodě - asi tak lze nejpřesněji popsat hausbót, který navrhli architekti ze španělského ateliéru Mano de Santo a jehož prototyp pomohl vyrobit španělský tým KM Zero Innovation Hub. Jejich dílo zaujme na první pohled svým až nečekaně prostým tvarem a především způsobem, jakým řeší soukromí obyvatel, aniž by je ochuzoval o výhled do všech stran na moře.