Jana Nesvadbová, Novinky

Trojice italských autorů vyvinula robota v loňském roce, přičemž finance na jeho produkci získala prostřednictvím crowdfundingového serveru Kickstarter.

Jejich nápad záhy nadchl spousty lidí, kteří finančně podpořili projekt, jehož název v sobě spojuje základ latinského slova psát (scribere) a latinské it (ono).

„Chtěli jsme přinést něco nového, něco inovativního, něco, co by nám připomnělo, že vytvořit krásnou věc někdy trvá. A toto je velmi dobrý příklad. Scribit je technologie, která přináší více umění, více barev do vašeho života. Ovšem, abyste toho dosáhli, musíte obětovat nějaký ten čas,“ řekl na veletrhu pro agenturu AP Andrea Baldereschi, obchodní šéf Scribit.

Použití robota, jehož kulaté tělo je vyrobeno ze slitiny hořčíku, je přitom velice jednoduché. Majitel si doma vybere zeď, jejíž vzhled hodlá zkrášlit. Na její horní okraj zatluče dva hřebíky, na ně pak pomocí lanek zavěsí robota připojeného do zásuvky a může se začít s malbou. Jak uvádějí výrobci, robot je schopen kreslit na jakýkoli typ povrchu. Elektronického výtvarníka majitel ovládá pomocí aplikace přes telefon, tablet apod. Právě tak mu zadá obrázek, který má na zeď nakreslit.

Do středu 1,1 kg vážícího těla je možné zasunout najednou až čtyři speciální fixy. Nakreslení jednoduchého obrázku trvá zhruba čtvrt hodiny. Práce robota může ale trvat déle, pokud má vytvořit komplikovanější a vícebarevné dílo. K mazání obrázků je samočinný umělec vybaven speciálním náčiním, což je malá destička, jež se rozehřívá až na 60 °C, ta vymaže speciální inkoust fixů z povrchu.

Tak, jak výrobci svým podporovatelům slíbili, Scribita si lze v současnosti již koupit. Jeho cena je 449 eur, tedy zhruba 11 500 korun. V setu je kromě robota i dvanáct fixů.