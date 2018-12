Jana Nesvadbová, Novinky

V letošní přehlídce vánočních stromečků našich čtenářů se sešla velmi pestrá směsice svědčící o tom, že prakticky každá rodina upřednostňuje něco trošku jiného. zatímco někde rádi zkoušejí nové a nové věci, jinde se naopak raději drží toho svého, léty prověřeného postupu.

Obdivovat se tak můžeme stromečkům laděným nejenom do jedné základní barvy, ale i stromečkům s ozdobami slaměnými, cibulákovými, háčkovanými, hliněnými či perníkovými, ale ovšem i stromečkům, které jsou vyrobené, a to nikoli z plastu.

Slaměné ozdoby mají tradici například v rodině naší čtenářky Pavly ze Staňkova: „Když jsem jako malé děvče vytvářela svoji první slaměnou ozdobu, vůbec mě nenapadlo, že budu mít v dospělosti stromeček ozdobený právě takovými ozdůbkami. Kdysi jsem právě tuto ozdobu darovala svojí babičce. Ta si potom začala nakupovat slaměné ozdoby a já jí se sestrou každý rok, ráno před štědrým večerem, ozdobovala stromeček slaměnými andílky, hvězdičkami a nakonec řetězy. Byl to pro nás krásný čas. Proto, jako vzpomínku na své bezstarostné dětství, jsem neváhala a svůj první Vánoční stromeček v novém domku jsem ozdobila právě těmito ozdobami. Letos to už bude 12 let, co opět ozdobíme stromeček stejnými ozdobami, jako babička kdysi zdobila ten svůj."

To, že nejsou Vánoce bílé venku za oknem, už pranic netrápí Irenu z Chrudimi. „Kdysi jsme mívali stromeček barevný a třpytivý, následoval módní červenozlatý a mnoho let jsme měli přírodní s dřevěnými a slaměnými ozdobami. Vloni na jaře jsem navštívila Vánoční dům na zámku Doubí u Karlových Varů a tam mě po letech doslova pohltila atmosféra Vánoc. Velká část expozice byla v bílé barvě. V prosinci jsem tam nakoupila všechny dekorace a loňské Vánoce jsme už doslova oděli do bílé, včetně vánoční hvězdy. Když jsme pak večer rozsvítili stromeček, tajil se nám až dech. Po mnoha letech mi nevadilo, že jsou Vánoce bez sněhu, my jsme totiž zasněžené Vánoce měli doma,” vzpomíná čtenářka.

Nevšední vánoční stromeček s originálním betlémem si pro nás přichystala Helena z Jablonce: „Po celý život jsme měli živý stromeček, nikdy ne umělý. V posledních letech jsem ale zatoužila po kovovém. Neuměla jsem si představit, jak to bude vypadat. Nakonec se nám moc líbí. Ozdoby jsou zeleno-zlaté. Tavnou pistolí jsou přilepené na všech okrajích plechové placičky, jaké se dávají na adventní věnce, ovšem bez delšího hrotu. Na ně umisťuji čajové svíčky. Stromeček je ovinutý jemným vánočním řetězem na bílém kabelu s teplým světlem. Svíčky nekapou, jehličí nepadá. Pod stromečkem letos přibyl i betlém z merkuru, jenž je manželův oblíbený koníček.”

Co je malé, to je milé, platí doma u čtenáře Jana z Ostravy: „V našem panelákovém bytě, kde je zejména v zimě od radiátorů dost suchý vzduch a přírodní stromky dlouho nevydrží, jsme letos na Vánoce postavili malinkou umělou borovičku. Pro dva lidi je to naprosto dostačující, hezké a skoro pohádkové, jako u trpaslíků v jeskyni. Jiné zeleně je v pokoji dost a malý stromeček znamená i malé dárky. Vše je tak malé, ale milé.”

Háčkované ozdoby jsou základem nejen vánoční výzdoby domova naší čtenářky Marty z Velké Dobré: „Stromek letos zdobila dcera a s ní už i vnoučata. Kromě klasických ozdob používáme i háčkované. Každý rok přidám něco nového, takže se možná jednou dopracujeme ke stromku ozdobenému jen bílými háčkovanými ozdobami. Stromeček mi trvá vytvořit zhruba půl hodiny, hvězdička hodinu.”

Na českou tradici sází mladý pár Lucie a Vladimír z Hradce Králové. „Náš vánoční stromeček zdobíme ručně malovanými porcelánovými ozdobami s cibulákovým vzorem.”

Atmosféru částečně anglických a částečně severských Vánoc nás nechala nasát Marie: „Náš vánoční stromeček je tak trochu v tradičním anglickém stylu, ovšem s trochou skandinávských prvků. Samozřejmě nesmí chybět ani punčocha pro Santu, který se bude v noci o Vánocích spouštět komínem, aby nechal dětem u krbu dárky. Žijeme v Anglii, ale moc rádi se s manželem a dětmi vracíme do Norska, kde jsme se před několika lety zasnoubili, a tak na stromeček občas přibyde i nová ozdoba odtamtud.”

Své povolání designéra v sobě nezapřel Josef z Liberce: „Stromek je ozdoben pouze přírodními materiály. Ozdobami laserované z dřevěné překližky, rezavé rolničky větší velikosti a hlavní dominantou jsou papírové origami ve tvaru Jeřába, který nosí štěstí.”

Ve stylu tradičních bílých Vánoc zdobí stromeček také rodina Šárky z Prahy: „Dáváme jen skleněné průhledné koule, které jsou do stříbrna, aby stromek vypadal co nejvíc jako pod námrazou. K tomu máme studené bílé svíčky.”

Každý rok v jiné barvě se slaví Vánoce u naší čtenářky Ivany v Ostravě: „My to střídáme - modrá, stříbrná, červená. Letos máme modrou. Jeden rok jsme měli ozdoby slaměné, ale vypadalo to nezvykle, a tak jsme se příště vrátili zase ke klasickým.”

Vlastnoručně vyrobený stromeček nám představila výtvarnice Kateřina z Ostravy: „Je udělaný z větví, které jsme nasbírali v blízkém lesíku, když jej dělníci zrovna čistili. Nařezané díly jsou spojené drátem, ale možná to ještě časem převážeme lýkem, aby měl více přírodní vzhled, který se pak bude lépe hodit k ozdobičkám ze slámy, oříškům a barevným keramickým ozdobám. Posledně jmenované jsou vlastnoručně vyrobené. Podobný stromek jsem kdysi někde viděla a líbilo se mi, že je ekologický, levný, a lze měnit jeho barevné ladění pohou výměnou mašliček.”

U naší čtenářky Yvett z Prahy to na Vánoce musí především hezky vonět: „V naší rodině zásadně zdobíme stromek živý, a to nejčastěji napečenými perníčky nejrůznějších tvarů a velikostí. Kombinace vůně jehličí a perníčků linoucí se celým bytem pro mě vytváří tu pravou vánoční atmosféru. Stromeček, aby vydržel co nejdéle a zbytečně brzy neopadal, máme v ložnici, kde netopíme.”

V duchu zásady, že méně je někdy více, zdobí svůj stromeček Kateřina z Prahy: „Nechci nic přeplácaného. Nemám ráda řetězy a lamety. všechny ozdoby, které na stromku mám, jsou pro mě nějak důležité. Většinou jsem je dostala a mám k nim vztah. Stromeček zdobím jedině živý, protože krásně voní a dodává domovu tu atmosféru Vánoc. A protože máme krb, tak ho pak i využijeme.”