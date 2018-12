nes, Novinky

Spolupráci s bytovým designérem si z vlastní praktické zkušenosti pochvaluje 9,3 procenta lidí oslovených v rámci průzkumu mezi více než tisícovkou lidí, který provedla agentura Ipsos.

Dalších 31,4 procenta považuje spolupráci s takovým odborníkem při nejrůznějších bytových úpravách, rekonstrukcích atd. za přínosnou, byť tito lidé s nimi osobní zkušenost zatím nemají, protože neměli ani příležitost je využít.

Dalších 29,1 procenta dotázaných o užitečnosti bytových designérů také nepochybuje, ovšem tito lidé se domnívají, že najmutí interiérového designéra je nad jejich finanční možnosti.

Podobné množství respondentů, konkrétně 27,4 procenta, vlastní zkušenost s bytovým designérem nemá a ani ji neplánuje, neboť jsou toho přesvědčení, že jsou jejich služby zbytečné. Pouze 2,8 procenta lidí v průzkumu uvedlo, že s prací bytových designérů zkušenost má, leč negativní.

Jak dále z průzkumu vyplývá, o služby bytových designérů projevují největší zájem mladí lidé, a to ve věku od 18 do 35 let.

Zájem spořitelny o vztah Čechů k bytovým designérům není náhodný. „Ne každý ví, že náklady spojené s využitím bytových designerů lze při rekonstrukci či výstavbě hradit i z úvěru ze stavebního spoření,” říká Jana Hrušková ze Stavební spořitelny České spořitelny.

Právě obavy ze „zbytečných” a „vysokých” nákladů na jejich služby jsou mezi Čechy dlouhodobě zakořeněné. Ve skutečnosti jsou ovšem liché. „Někomu se může zdát částka za služby bytového designera vysoká. Vyplatí se ale podívat na věc i z druhé strany. Zkušený bytový architekt přináší do interiéru zajímavé nápady a funkční řešení šitá na míru danému prostoru. Vyřeší i problémy, které by jinak zůstaly skryty. Reálně klientovi finance spíše ušetří,” dodává Hrušková.

Podle Bohdany Havlíčkové z ateliéru Jemné architektky byli u nás lidé zvyklí být znalcem v každém oboru a kutilství bývalo takřka národní disciplína. Časy se však mění. Zařizování bydlení může být činnost příjemná, ale také časově náročná. Při dnešních širokých možnostech nabídky z ní může mít člověk zbytečně těžkou hlavu.

„Bytový architekt vám pomůže na prvním místě navrhnout funkčně uspořádaný prostor a pak mu dodat správným výběrem nábytku a doplňků ten správný šmrnc. A pokud o to budete stát, tak vás samozřejmě do celého procesu rád zapojí, aby byl interiér šitý na míru právě vám," dodává Havlíčková.

Kvalitní designér přitom spojuje znalosti z architektury, designu i psychologie. Právě díky tomu může navrhnout ta nejlepší a mnohdy i nejjednodušší řešení, nad nimiž by si laik zbytečně, a dost možná i marně, lámal hlavu.

Zároveň bytový designér ohlídá i naprosté detaily, jako jsou třeba barvy a vzhled vypínačů a zásuvek či klik, a nezřídka mívá i mnohem lepší přehled o tom, kde se konkrétní typ nábytku a vybavení dá sehnat, protože mívá velké množství kontaktů.