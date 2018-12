Novinky

Lukrativní poloha a relativně velká terasa s pěkným výhledem do klidného vnitrobloku dělaly z bytu dokonalou investici pro krátkodobý pronájem.

Oslovil proto designérku Markétu Killi ze sdružení Czech Deco Team, se kterou se znal již z minulosti. Markéta doporučila Petrovi převzít byt od developera v tzv. kolaudačním minimu.

Petr se do nového bytu během jeho tvorby doslova zamiloval a představy o krátkodobém pronájmu vzaly za své.

Nebo, chceme-li hezky „česky“, ve stavu „shell and core“, tedy holobyt s obvodovými stěnami.

„Pokud to situace dovolí, doporučuji tuto variantu všem svým klientům. Nemusíme se tak při návrhu téměř ničím omezovat,“ dodává Markéta. Po celou dobu úprav bytu si Petr s Markétou velmi dobře rozuměli. Petr věděl, co se mu líbí a co ne a Markéta udávala tvorbě interiéru správný směr bez toho, aniž by Petra do něčeho nutila.

Světlý nábytek dopomohl interiér ještě více opticky zvětšit.

„Když si naši spolupráci na tvorbě bytu promítnu zpětně, dochází mi, že jsme se vlastně s Petrem inspirovali navzájem. Petr má úžasné estetické cítění.“

Dalo by se říct, že jde o příběh s pohádkovým koncem. Designérka spolu s klientem dosáhla toho, že se Petr do nového bytu během jeho tvorby doslova zamiloval a představy o krátkodobém pronájmu vzaly ještě kratší konec. Rozhodl se zřídit si v něm svůj koučovací ateliér, do kterého si zve své klienty.

Když je dobrý nápad, najde se místo pro pracovní kout všude.

Když jsme vkročili do bytu, ohromil nás velkorysý prostor. Možná byste řekli, že pouhých 25 metrů není žádný zázrak, ale posuďte sami. Světlá výmalba prostoru + dvě velká dvoukřídlá francouzská okna s průchodem na téměř osmimetrovou terasu s krásným výhledem spolu v kontextu vytvářejí velmi příjemný životní prostor.

Malý interiér rozzáří a opticky zvětší světlé tóny

Interiér je laděn do příjemných světlých tónů v kombinaci bílé a světle šedé barvy, s kontrastní šedou ve velmi tmavém odstínu. Jako charakteristický společný prvek jednotlivých částí bytu navrhla designérka tenké, tmavě šedé linky. Jejich kombinaci a různé zkosení použila pro design horních skříněk kuchyňské linky, pracovní kout a nábytkovou stěnu ukrývající zabudovanou sklopnou postel.

Markéta nám prozradila, že „tmavě šedé linky vznikly frézováním do černé nosné desky, laminované bílým dekorem“. A právě tahle barevná kombinace se Petrovi od samého začátku velmi líbila. Světlý nábytek navíc dopomohl interiér ještě více opticky zvětšit.

Každý kus nábytku byl pečlivě vymyšlen a navržen.

„Každý kus nábytku je zpracován opravdu bravurně. Zejména při detailních pohledech je vidět, že si s ním truhlář pečlivě vyhrál. Navíc, když jsme navrhovali postel, bojovali jsme o každý milimetr,“ dodává Markéta.

Velmi čistým dojmem působí strop, do kterého je zapuštěno jak bodové osvětlení, tak i uchycení záclon a závěsů. Prostor malého bytu tak nezabírají žádné výrazné garnýže.

Návštěvníci bytu, stejně jako jeho majitel, ocení podlahu sestavenou z béžových vinylových dílců. Jednak se po ní příjemně chodí – tlumí kroky - a stejně tak je jednoduchá její údržba.

Petr má rád sklo a skleněné povrchy

Od samého počátku pracovala Markéta s vědomím, že Petr miluje sklo a nejrůznější skleněné prvky. Možná byste z fotografií neuhádli, kde všude a v jaké formě jej použila. Asi nejvýraznější skleněnou plochou je tmavě šedá deska mezi vrchní a spodní částí kuchyňské linky v lesklém provedení.

I když to není na první pohled zřejmé, skleněná je také tmavě šedá část příčky mezi jídelním koutem a koupelnou. Tady designérka zvolila naopak matné provedení. To, že jde o sklo, neodhalíte ani při letmém doteku ruky. Na příčku musíte jednoduše zaklepat.

„To rozhodně nedoporučujeme, pokud v koupelně zrovna někdo je. Jednak se to nesluší a dotyčný by se mohl vylekat,“ dodává pobaveně Markéta. Podmínkou použití skleněné příčky byla její naprostá neprůsvitnost, aby měl člověk v koupelně dokonalé soukromí.

Jednoduchý sprchový kout



Právě příčka je jedním z míst, kde se ukázalo, jakou výhodu může mít převzetí bytu v provedení shell and core. Dodatečné požadavky se tak nemusely řešit s developerem v rámci klientských změn.

Celou podobu koupelnového jádra, včetně rozměrů a materiálů příček, si tak mohla určit bez jakýchkoli limitů od samého začátku sama designérka s klientem.

Kontrastní grafitové baterie záměrně vytvářejí v koupelně výrazný prvek.

S tím souvisí také jednoduchý sprchový kout, který navrhla jako bezvanový. Jak nám Markéta upřesnila: „Je to moderní řešení sprchových koutů, sprchové vaničky jsou v moderních interiérech spíš jakýmsi kompromisem.“

Kout je tak vymezený pouze skleněnou příčkou a dveřmi. Deskou ze stejného skla použitého na příčku, je také obložena horní část skříňky pod umyvadlem.

Součástí malého bytu je i relativně velká terasa.

Koupelna bez kachliček?

V koupelně použila designérka na povrchy stěn a podlahu ve velké míře světlou epoxidovou stěrku a kontrastní grafitové baterie. Ty v koupelně záměrně vytvářejí výrazný prvek. Zařizovací předměty a sanita jsou v bílém lesku.

Designovým a zároveň praktickým prvkem koupelny jsou opět na míru vyrobené vestavěné skříňky vedle toalety. Ty v sobě ukrývají všechno, co by se jinde pletlo nebo nelahodilo oku.

Lehký a vzdušný dojem koupelny podtrhují skleněné zasunovací dveře, ukryté v sádrokartonové příčce. Jsou elegantní a v takto malém bytě dopomohly výrazně ušetřit drahocenné centimetry. A nezůstalo pouze u jediných. Druhé skleněné posuvné dveře jsou ve své podstatě příčkou. Markéta je použila k praktickému zakrytí pracovního koutu zabudovaného do niky. Jen pro zajímavost, tady měla být podle původních předpokladů developera šatna.

Celkový dojem interiéru mohou dotvářet umělecké předměty

Milovníka umění v sobě Petr nezapře. Výrazným solitérem bytu je obraz malíře a sochaře Františka Kyncla, který patřil mezi nejvýznamnější české konstruktivisty druhé poloviny 20. století.

„Tento obraz se nejlépe vyjímá právě na tomto konkrétním místě. Umístili jsme ho do širší části bytu, přímo naproti oknům, kde mu dává vyniknout velké množství denního světla,“ říká designérka.

Obraz vybírali společně, a ani jeho barevný tón není náhoda. Modrou zvolili záměrně s ohledem na uklidňující atmosféru, tolik potřebnou k Petrově profesi.

Markéta Killi Zajišťuje návrhy a realizace interiérů v nadčasovém moderním stylu pro současně smýšlejícího člověka. Ve své práci vychází z citátu Leonarda da Vinci: „Jednoduchost je vrcholem důmyslnosti.“ Klade důraz na promyšlenou funkčnost interiéru, kterou přenáší do jeho čistého nadčasového zpracování.