Jana Nesvadbová, Novinky

Jan s manželkou a dvěma malými dcerami bydleli původně v malém bytě 3+kk v pražských Střešovicích. Na 63 čtverečních metrech jim ale začalo být těsno, a tak uvítali možnost rekonstruovat si dům po babičce, který byl postavený v meziválečném období v klidné části Kladna.

Původní dům z meziválečného období stojí v typické řadové zástavbě.

Nově postavený dům vypadá z ulice takřka stejně, jako jeho předchůdce.

Dům nebyl v ideálním stavu, a tak bylo třeba rozhodnout, zda jej rekonstruovat, nechat třeba jen obvodové zdi nebo jej raději kompletně zbourat a postavit na jeho místě nový. Majitelé nakonec zvolil právě poslední možnost, o jejíž správnosti se přesvědčovali už během demoličních prací. „Dům neměl základy, jen řadu opukových kamenů a jako deska sloužil prostý drolivý beton,” popisuje Jan.

Nové křídlo domu má provětrávanou fasádu zateplenou minerální vatou, nejsvrchnější vrstvu tvoří modřínové latě.

To, čím je domov Janovy rodiny obzvláště zajímavý, je věrnost podoby s původním obydlím. Při pohledu z ulice se nový dům tváří jako by to byl pořád ten samý, meziválečný, jen hezky renovovaný.

Ač celý dům vznikl najednou, jeho zadní křídlo má záměrně podobu později vybudované přístavby.

Technické detaily

Zateplení: Dům je postaven z keramických dutých cihel o šířce 240 mm, na něž přiléhá zateplení EPS o tloušťce 180 mm. Strop přízemí tvoří panely spiroll a dům uzavírá tesaný dřevěný krov s mezikrokevním zateplením minerální vatou o síle 240 mm. Nové křídlo domu je rovněž cihlové (opět šířka 240 mm), zatepleno je ovšem minerální vatou (opět 180 mm). Přiznané dřevěné trámy a průvlaky nad okny jsou lepené lamelové. Také plochá střecha tzv. přístavby je zateplena, a to EPS o síle 220 mm. Okna: Dřevěná okna v hlavní budově jsou osazena trojsklem a zrovna tak aluminiová posuvná okna v tzv. přístavbě i okna střešní. Fasáda: Fasáda na přístavbě a zádveří je provětrávaná s minerální vatou, svrchní vrstvu tvoří horizontálně kladené modřínové latě. Na hlavní budově zůstaly zachované šambrány kolem oken, které měl původní dům. Vytápění: Dům je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem, v přízemí je rozvedeno podlahové topení, v podkroví jsou radiátory. Kotel ohřívá rovněž teplou užitkovou vodu. Velikost: Dům má celkem 160 m² zastavěné plochy, užitné plochy má 189 m². Dalších 50 m² má terasa. Doba a způsob realizace: Od dokončení demoličních prací do nastěhování uběhlo zhruba 10 měsíců. Majitelé si stavbu vedli subdodavatelským způsobem, tj. koordinovali si sami jednotlivé subdodavatele s využitím služeb technického dozoru.



Pohledové trámy na stropě obývacího pokoje hezky ladí s jeho podlahou.

Nový obývací pokoj je skoro tak velký, jako byl celý byt, v němž majitelé donedávna bydleli.

Do práce na plánu nového domu se pustila nejprve čtenářova manželka, která vymyslela jak architektonické návrh, tak podobu a umístění nového křídla, nazývaného z tradičních důvodů přístavba. Technická řešení si pak vzal na starosti Jan, jenž je stavařem. Svůj návrh si manželé nechali zkontrolovat profesionálním architektem.

Obývacímu pokoji nechybí nic. Velká posuvná okna od země ke stropu směřují na jižní stranu, k příjemné atmosféře přispívá mj. i krb.

Autorkou nejenom architektonického návrhu, ale také interiérů v domě je manželka čtenáře Jana.

Původní dům stál na půdorysu 10 x 10 m. V přízemí byla trojice pokojů, koupelna a kuchyň. Po schodech se sestupovalo do sklepa, půda nebyla obytná. V nové podobě zůstala zachovaná dvojice místností s okny směřujícími do ulice, jedna z nich má ale nyní vlastní malou koupelnu a přípravu na kuchyňku, a tak může sloužit jako pokoj pro návštěvy, eventuálně časem jako příbytek rodičů jednoho z majitelů. Druhý pokoj slouží jako pracovna. Manželé se v ní věnují hlavně svým koníčkům, děti pak přípravě do školy.

Velikost obývacího pokoje opticky ještě umocňuje spousta světla, které do něj proniká okny a světlé zařízení s bílou výmalbou.

Zhruba na stejném místě, kde byla koupelna, je i nyní toaleta a zároveň technické zázemí domu. Tam, kde býval třetí pokoj, vystupuje z hlavní části budovy blok s obývacím pokojem. V místě jeho napojení je uloženo schodiště vedoucí do obytného podkroví.

Do tzv. přístavby se přichází přes kuchyň, která je uspořádaná do písmene L.

Veselým a hezkým nápadem je provedení poliček ve tvaru šestiúhelníku opakující tak tvar dlažby.

Právě obývací pokoj, jehož velká posuvná okna směřují na jih a umožňují volný průchod na terasu, je místem, kde rodina tráví nejvíce času. Je zde nejenom kuchyňská a jídelní zóna, ale i příjemné posezení s krbem.

Hezkým prvkem koupelny v podkroví jsou polštářkovitě působící obklady v černobílé barvě. Jejich plocha připomíná patchwork.

V koupelně vanu doplňuje sprchový kout.

V podkroví domu je ložnice majitelů, koupelna s vanou a sprchovým koutem a u jižního štítu s francouzskými okny i veliký dětský pokoj. Ten má v současnosti velkorysých 35 čtverečních metrů, ovšem majitelé počítají s tím, že jakmile dívky povyrostou a zatouží po soukromí, místnost se přepaží a každá bude mít svůj vlastní pokojík.

Dětský pokoj je zatím pro obě děvčata společný. Časem bude ale rozdělen na dva samostatné pokojíky.

Z chodby v podkroví je pak přístup i na zateplenou půdu. Podsklepení domu zůstalo v původní podobě, má zhruba 16 čtverečních metrů.

Ve velkém dětském pokoji orientovaným na jih francouzskými okny je místo i na houpačku zavěšenou na krokvích.

Dětský pokoj obývají dvě děvčata.

„Vzhledem k tomu, že jsme se poslední dobou tísnili v malém bytě, kladli jsme obzvláště velký důraz na to, abychom měli všude dostatek volného prostoru – kolem stolu, kolem sezení v obývacím pokoji, v kuchyni, prostě všude. Nakonec jsme se snažili možná až moc, následně jsme si totiž uvědomili, že náš nový obývací pokoj je skoro tak velký, jako byl celý náš předchozí byt," přiznává s úsměvem Jan.

Půdorys původního domu

Půdorys přízemí nového domu

Půdorys podkroví nového domu