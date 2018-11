Sprchové kouty walk in nabízejí příjemný komfort pro osobní hygienu

Sprchové kouty jsou praktickým řešením zejména do menších koupelen, ovšem své uplatnění naleznou i v těch větších. Jejich přednost je zřejmá - na rozdíl od boxů vybavených vyšší vaničkou - nabízejí větší pohodlí a volnost. Specifickou skupinou sprchových koutů jsou pak ty, jimž se říká walk in. Ty vaničku nemají zpravidla vůbec a člověk do nich prostě vkráčí. Odtud jejich anglický název.