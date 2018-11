Gisela Růžičková, Právo

Když nemáte policové díly přímo u stěny, vyplňte otevřené prostory, a tak přirozeně vytvoříte stěnu, která rozdělí prostor na více částí. Nestohujte knihy, sešity, časopisy, dokumenty ani papírové složky a roztřiďte je do jednotlivých boxů. Schovejte vše, co chcete mít po ruce, a co v otevřených policích vytváří chaos.

Tmavě červená nástěnná police La Forma Bennet od La Forma, cena 2469 Kč.

FOTO: Bonami (4x)

Zásuvkové díly ve spodní části jsou přehledné a snadno prozradí jejich obsah. Rozdělte police na menší části a vystavte suvenýry z cest, fotografie, květiny či bytové doplňky. Své místo tu mohou mít tužky a bloky, aby byly vždy na svém místě a nehledali jste je po celé místnosti.

Nástěnná police Provence, kombinace dekorů smrk sibiřský/dub Cadbury, disponuje dvěma odkládacími policemi o rozměru 126/40/22 cm, cena 599 Kč.

FOTO: Möbelix (2x)

Krabice nebo boxy ve výrazné barvě oživí jednoduchou polici a poslouží také jako skvělé útočiště časopisů a novin.

Žlutá opěrná police Ragaba Ashme, šířka 45 cm, cena 3899 Kč.

Police stylové i funkční

Police jsou praktické a flexibilní, mohou poskytnout žádaný úložný prostor přesně tam, kde potřebujete. Každá místnost a také každý účel si žádají úplně jiný druh police, a tak výrobci nabízejí různé druhy, ať už jde o velikost, materiál nebo barevné zpracování.

S policovým systémem Snake bude mít doma na zdi každý originální sestavu, k dostání v široké škále materiálů (lamina, dýhy, laky) i odstínů.

FOTO: Nadop

Chystáte-li se např. do svého bytu pořídit policový systém pro ukládání knih, je nutné vzít v úvahu nejen hloubku polic tak, aby se do nich vešly i ty největší výtisky, ale také důkladně promyslete způsob jejich uchycení.

Psací stůl Multi White se zabudovanými policemi na levé straně tvoří s policovým regálem jednotné vybavení domácí pracovny.

Zvýšenou pozornost si zaslouží také výběr polic do koupelny, hlavně materiálu, z něhož budou vyrobeny. Ten musí odolávat vysoké vlhkosti.

Stylová kuchyně Chi-Kit-Andover v provensálském stylu, jejíž součástí je otevřená police.

FOTO: La natura

U poličky do kuchyně, na kterou budete ukládat koření či jiné potřebné věci, je důležité zohlednit její rozměr. Měl by odpovídat vystaveným předmětům. Drobné dózy ve velké polici mohou působit nepatřičně, stejně tak jako velké kusy uložené v malé poličce. Třeba police na koření by měla mít bočnice a přední hrazdu.

Kovová police na nádobí, kombinace MDF/kov, výška 41 cm, šířka 60,5 cm, hloubka 20,5 cm, cena 999 Kč.

FOTO: Cellbes

Ať už budete vybírat police do obývacího pokoje, pracovny, koupelny či předsíně, je nutné promyslet: účel, k jakému bude sloužit, styl místnosti, velikost, jedna police, policový regál nebo sestava polic, prostor, kde bude polička umístěna, rozměry místa pro poličku.

Police z řady Slide je obdélník rozdělený úhlopříčkou na tři lichoběžníkové moduly, které se spojují a vytvářejí tak stěny knihoven. Úložný prostor může být navýšen vložením zarážek na šikmé strany.

FOTO: Lago ČR (2x)

Police z řady Air překonávají síly gravitace a jsou výzvou vyvolávající od nepaměti neodolatelnou přitažlivost. Systém je navržen tak, aby odolal všem statickým omezením.

Máte-li v těchto bodech jasno, bude snadné najít tu pravou polici, která vám bude dělat radost a sloužit mnoho let. Police všech velikostí a různých stylů koupíte v bytových domech i studiích. Některé jsou vybaveny prostorem na kabely, takže v nich můžete mít i elektroniku.

Sada sedmi dřevěných nástěnných polic Zelacik, cena 2999 Kč.

Velké police na knihy

Knihovna je skvělý kus nábytku, ale každý si ji nemůže dovolit. Do malých interiérů se proto mnohem lépe hodí police na knihy, které jsou stejně praktickým i stylovým doplňkem bytu.

Disponujete-li velkorysým prostorem, můžete si dovolit velkou knihovnu, která bude stylovým doplňkem jídelny.

FOTO: Luxury panels

Než půjdete poličky na knihy kupovat, pečlivě změřte prostor, kde budete novou knihovnu instalovat. Není nic horšího, než přinést domů polici, která je příliš velká, nebo příliš malá.

FOTO: Labek

Než si pořídíte nové police na knihy, měli byste vědět, jaké knížky a kolik jich uložíte do regálů. V úvahu vezměte i velikost místnosti a prostor, který policím na stěně uvolníte. Kdo hodně čte, dá přednost policovému systému, naopak pro méně knih postačí menší police.

Tři bílo-zelené plovoucí MDF police na vystavování a ukládání knih, CD, DVD a jiných doplňků.