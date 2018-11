Jana Nesvadbová, Novinky

Mrakodrap, který navrhli architekti renomovaného studia Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, začali v New Yorku stavět v roce 2014 a předpokládaný termín dokončení je rok 2020. Agentura Reuters přinesla hezké záběry simulace toho, jak se změní vzhled okolí parku po dokončení budovy. Ta na první pohled nadchne čistými rovnými liniemi a elegantním povrchem ze skleněných tabulí.

Pro znalce problematiky porovnávání výšek mrakodrapů je jistě příjemné vidět, že v tomto případě architekti nijak zbytečně „netaktizovali”, a domu navrhli tradiční rovnou střechu. Jinými slovy, na vrchu objektu není žádný nástavec, který nemá žádnou konkrétní funkci, kromě umělého zvětšení výšky.

Věž bude mít celkem 95 obyvatelných pater, dalších pětatřicet je vyhrazeno jako technické zázemí objektu. Přízemí má sloužit jako obchodní zóna, sedm pater bude zabírat obchodní dům Nordstrom, jenž bude první této značky v New Yorku, dalších pět pater je vyhrazeno pro hotel a od 13. do 35. patra budou pouze byty. Ve 36. patře je plánována zahrada, následují opět podlaží s byty, a to až do 75. patra včetně. Patro 76 má sloužit jako společenský prostor pro obyvatele domu a nad ním, až do zmiňovaného 95. patra, budou opět byty.

Mrakodrap stojí na Manhattanu, na třídě 225 West 57th Street, jíž se přezdívá Miliardářská řada. Jeho investoři se proto chtějí úrovní nabízeného bydlení a služeb v domě měřit se svým luxusním okolím. V domě vznikne na 179 bytů v nejvyšší možné kvalitě.

„Tato budova bude vyčnívat v historii New Yorku jako výjimečná nabídka, která zcela změní chápání pojmu luxusní bydlení,” cituje agentura AP Garryho Barnetta, zakladatele a prezidenta developerské společnosti Extell, jež objekt staví.