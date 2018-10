nes, Novinky

Z průzkumu, který pro sdružení SAR provedla agentura Ipsos, vyplývá, že nejvíce Pražanů se přiklání k možnosti zbourání existujícího nevyhovujícího mostu a k výstavbě nového. Volilo by ji 30 procent z oslovené tisícovky lidí. Ovšem takřka stejné množství, 29 procent, by rádo vidělo nejprve nový most propojující pražské čtvrti Holešovice a Karlín.

Pro variantu opravy Libeňského mostu by ruku zvedla skoro čtvrtina Prahy, tedy 24 procent, a nejméně příznivců (17 procent) má myšlenka, že by zchátralý Libeňský most město sice zbouralo, ale na stejném místě by postavilo jeho repliku.

Jak upozorňují architekti a urbanisté ze sdružení, při plánování budoucnosti Libeňského mostu by nově zvolení představitelé města neměli zapomínat právě na možnost přednostní výstavby již zmíněného mostu propojujícího Holešovice s Karlínem, jehož absence trápí obyvatele metropole již několik desítek let. Jeho plán je veřejnosti znám jako Rohanský most. Ten by totiž dle názoru odborníků nejenom ulevil dopravě na Praze 8, ale zároveň by přišel městu vhod v momentě, kdy bude opravy vyžadovat i Hlávkův most klenoucí se přes Vltavu a ostrov Štvanice.

V současné době patří mezi zvažované varianty možnost, že město vedle Libeňského mostu vybuduje provizorně jedno či dvě náhradní přemostění, jež by na sebe vzala veškerou dopravu, patrně tedy i tramvajovou, zatímco by se na Libeňském pracovalo. S tím ovšem sdružení nesouhlasí.

„Stavět provizorní most vedle Libeňského, ten rekonstruovat nebo bourat, postavit nový, pak bourat ten dočasný, jak někteří politici navrhují, bude stát docela slušné peníze. Za to se dá téměř udělat nový most mezi Libeňským a Hlávkovým, tedy Rohanský. Pokud bychom měli nový most, který už plánovali naši dědové, mohl by dočasně zastupovat Libeňský i Hlávkův most,“ navrhuje architekt Josef Pleskot.

„Poloha nového Rohanského mostu je rozhodnuta, teď je třeba usilovně pracovat na studii, jak jej co nejdříve zrealizovat,“ podporuje jeho slova projektant Pavel Štěpán.

Ověřovací studii k mostu má podle rozhodnutí končící rady města zpracovat odbor strategických investic.