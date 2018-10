Prostor inspirovaný dílem Henriho Rousseaua je zařízený v botanickém stylu

Jak myslíte, že by to vypadalo u umělce Henriho Rousseaua v ateliéru? Tušíte možná správně - atmosféra jeho obydlí by byla jistě originální. Designéři se do jeho vkusu pokusili vcítit a navrhli interiér ovlivněný jeho tvorbou a povahou. Nechte se volně inspirovat jeho tvorbou a zkuste si zařídit domov v botanickém stylu.