Pořadatelem soutěže Stavba roku je Nadace ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ČKAIT a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Přihlášené stavby, jichž bylo letos 42, posuzovala ve dvou kolech nezávislá odborná porotou a devětadvacetičlenný Sbor expertů. Předsedkyní poroty byla architektka Radomíra Sedláková, dalšími členy se stali Jiří Koliba (MPO ČR), Ladislav Vaněk (MPO ČR), Jan Vrana (Nadace ABF), Jiří Krejčík (Nadace ABF), František Kulhánek (SPS) a Renata Zdařilová (ČKAIT).

„Při prohlídkách staveb se znovu potvrdilo, že dobrou stavbu dělají tři zásadní faktory - investor, architekt a dodavatel. Porota zvažovala plusy a minusy, komplexnost, nápaditost, ekonomii i ekologii, stejně jako energetiku a také použití metody BIM. Již tradičně se projevuje, že nositelem stavebního vývoje jsou soukromé firmy, jednotlivci, zájmové společnosti. Veřejných investic je málo,“ hodnotí letošní ročník soutěže předsedkyně poroty architektka Radomíra Sedláková a doplňuje:

„Velmi zajímavé byly rekonstrukce, jež neznamenají již dávno jen památkovou obnovu historického objektu, ale skutečné oživení stavby, její nový vstup do současnosti, a to nejen funkcí, ale v řadě případů i nápaditým dotvořením. Velmi mne těší, že stále narůstá počet staveb pro bydlení, mezi nimi po dlouhé době konečně také jedna určená k nájemnímu bydlení. A za skvělé považuji, že mezi stavbami jsou takové, které jsou určeny prvořadě pro běžné, nikoliv vrcholové, sportování, a že jsou to velmi nápaditá architektonická díla.“

U všech děl byla hodnocena kvalita stavebního provedení, architektonického návrhu a uživatelský komfort. Do soutěže se mohly přihlásit stavby nové i rekonstruované, urbanistické realizace veřejného prostoru, úpravy krajiny, pozemní bytové i nebytové budovy, inženýrské a dopravní stavby, specifická stavební díla postavená na území ČR, ale i v zahraničí při splnění soutěžních podmínek.

Stavební díla musela být dokončená, uvedená do provozu, předaná do předběžného užívání nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2018. V případě realizace mimo naše území musel být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby registrován v ČR.

„Soutěž Stavba roku po více než dvě desetiletí představuje veřejnosti kvalitní práci českých stavitelů, architektů, inženýrů a dalších profesí nejen u nás, ale i ze zahraničí. V letošním roce jsme se přidali k oslavám 100 let národní stavební historie a všechny soutěžící stavby jsme formou výstavy prezentovali na významných místech oslav – odborném stavebním veletrhu, na Pražském hradě v rámci Architecture Week, v rámci udělování architektonických cen,“ komentuje práci Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství její předseda Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR - Rady výstavby a předseda rady soutěže Stavba roku.