tnk, Novinky

Když potřebujete hodiny tematicky sladit s celou kuchyní, volte kousky, které jsou inspirovány kuchyňskými předměty. Může jít o hodiny, do kterých jsou zakomponované vařečky, příbory nebo naběračky. Prostor pak bude působit jednotným dojmem, což dodá kuchyni na stylovosti.

Vtipnými kousky jsou hodiny s motivy příborů nebo kuchyňského náčiní.

FOTO: DaWanda

Barvy hodin můžete sladit s výmalbou v kuchyni, případně můžete volit barvy i podle toho, jestli zrovna držíte dietu. Modrá barva obecně spíše potlačuje chuť k jídlu. Pokud chcete naopak někoho přimět k větší konzumaci, zvolte červenou, která bude chuť podněcovat.

Praktickým kouskem jsou kuchyňské hodiny s minutkou.

Fandové praktických kousků možná ocení hodiny kombinované s kuchyňskou váhou. Jejich výhodou je, že jsou lehce přemístitelné.

Hodiny a váha v jednom jsou užitečným kouskem do domácností praktických žen.

FOTO: Designbotschaft

Pokud chcete, aby kuchyň působila hravě a nápaditě, zkuste do ní vnést prvky s oblíbenými kuchyňskými motivy. Mohou to být třeba talíře jako základy kuchyňských hodin.

Oblíbeným motivem pro kuchyňské hodiny jsou slepice nebo ryby.

FOTO: Annabel James, At Home In The Country

Ti, kdo chtějí jít s dobou a baví je trendy, si mohou do kuchyní pořídit i hodiny z trendového materiálu, kterým je letos bezpochyby měď. [celá zpráva]