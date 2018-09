Nikdo doma neuklidí tak jako já, myslí si většina Čechů

Více než polovinu Čechů úklid nebaví. Téměř třetina jej proto odkládá až do chvíle, kdy se nelze doma volně pohybovat a v chaosu se začnou ztrácet věci. Většina lidí si pak myslí, že u nich doma nikdo neuklidí lépe než oni sami. Velký průzkum vztahu Čechů k pořádku odhalil to, co většina z nás tak nějak cítí, ale ne vždy si chce přiznat. Najdete se v něm také?