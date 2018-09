Gisela Růžičková, Právo

Důležité je malou kuchyň rozvrhnout tak, aby se využil každý centimetr plochy a práce v ní byla snadná a příjemná. A také, aby výběr a vzhled odpovídal vašim představám a finančním možnostem.

Z hlediska využití prostoru je nejvhodnější kuchyňská sestava navržená a vyrobená na míru.

Z čeho vybírat?

Typové kuchyně mají spoustu výhod. Pokud sestava odpovídá svými rozměry danému prostoru, máte kuchyň ihned k dispozici. Složíte ji a můžete používat.

Nedostatkem těchto kuchyní je někdy neúčelná a nepraktická sestava skříněk. Sériové kuchyňské linky se vyrábějí v daných velikostech a vždy je musíte přizpůsobit místu určení. Ani ceny sériových kuchyňských linek nemusejí být vždy příznivější než v kuchyňských studiích.

Tato malá kuchyňská linka Maria o šířce 200 cm působí mladistvým a moderním dojmem a poslouží všude, kde je třeba šetřit místem. Vhodná i k příležitostnému vaření, cena 4999 Kč.

FOTO: Kika (2x)

Kuchyně na míru se vyrábějí z kvalitnějších a silnějších materiálů a při jejich zpracování se používá také kvalitní kování, což jednoznačně ovlivňuje jejich životnost. To je hlavní důvod, proč se vyplatí investovat do kuchyně na míru.

Na výběr jsou různé druhy materiálů, jejich síla, barva i design a taky několik druhů kování a doplňků, jenž se dají kombinovat. Výhodou je také zpracování 3D návrhu ve studiu a navíc cenné rady odborníků ohledně uspořádání, velikostí a rozměrů pracovního prostředí.

Na co klást důraz

Otevřený obytný prostor vybízí ke sjednocení nábytku v kuchyni a obýváku. Sjednotíte-li barvou a materiálem obývací část s kuchyňskou linkou, opticky zvětšíte daný obytný prostor.

Moderní kuchyňská sestava Maxima je nenáročná na prostor a dodává se v několika barevných variantách.

FOTO: Sconto

Stejná podlahová krytina, obvykle plovoucí podlaha, prostor bytu propojí. Chcete-li kuchyň a obývací pokoj opticky oddělit, použijte dvě rozdílné krytiny.

Odlišná výmalba stěn a stropů, třeba dvě tmavší stěny naproti sobě, místnost prodlouží, světlejší strop než stěny místnost opticky zvýší a dvě různé barvy na stěnách vedle sebe prostor otevřou.

Jednoduché linie a hladká dvířka kuchyňské linky, často ve vysokém matu, se otevírají bez úchytů, používají se široké kontejnery a výklopy.

Světlé barvy nábytku i stěn více vyniknou v malých prostorech, ať už jde o světlé odstíny dřeva či jemné pastelové tóny stěn. Stále oblíbená u kuchyňských dvířek je bílá, šedá ve všech odstínech, stejně tak jako béžová v matu i lesku.

Trendová kuchyně Riva v kombinaci imitace šedého betonu a škrábané oceli. Příjemný dekor působí čistým a uspořádaným dojmem. Světlá barva pomůže opticky zvětšit i menší prostor.

Vestavěné spotřebiče jsou sice dražší ve srovnání s volně stojícími, ale v malé kuchyni jsou více než praktické. Dají se zabudovat přesně na milimetr do pracovní plochy, polic či skříněk.

Z kuchyně mizí spáry a škvíry, v nichž se usazují drobky, prach a další nečistoty či nepořádek. K vestavné klasice dnes patří trouby, varné desky, digestoře a myčky nádobí.

Kuchyně Livia o šířce 240 cm nabízí dostatek úložného prostoru pro kuchyňské a servírovací nádobí. Součástí této kuchyně nejsou spotřebiče, baterie a dřez, cena 6999 Kč.

Úložné prostory naplánujte precizně. Dost úložného prostoru skrývají rohové skříňky. U spodních skříněk se osvědčily plnovýsuvy s důrazem na kvalitu použitého kování. Podobně u horních skříněk je účelnější výklopný systém otevírání. Kvůli využití místa v malé kuchyni si horní skříňky naplánujte až ke stropu.

U dřezu se zaměřte nejen na jeho rozměr, tvar a materiál, ale některý lze vybavit i přídavnou deskou, která funguje jako další pracovní plocha. Pokud to místo dovolí, dodržujte rozestup 60 cm mezi dřezem a varnou deskou.

Prostor kuchyně Groove Tabacco Surface je naplánován do posledního milimetru. Spodní skříňky i zásuvky lze zvětšit do šířky i do výšky podle nároků na úložný prostor. Barový pult příležitostně nahrazuje jídelní stůl.

FOTO: Kuchyně Schmidt

Jídelní kout v minikuchyni představuje klasický jídelní stůl s židlemi, nebo sklopný stolek umístěný u zdi, či barový pult, navazující na kuchyňskou linku.