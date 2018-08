Ivaně a Davidovi odrostli synové do věku, kdy už si zařizují své bydlení, a tak se manželé dohodli, že si pořídí nový domov, který nabídne komfort odpovídající jejich věku a také poskytne dost prostoru pro kluky, když přijedou na návštěvu, či přespávajícím hostům.

Dub, tentokrát v podobě masivu, je použit na jídelním stole od českého výrobce Javorina, jídelní židle jsou značky Connubia.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Do novostavby z finančních důvodů nechtěli, a tak si vybrali klidnější venkovskou lokalitu a dvoupodlažní dům z 60. let, který ale naléhavě volal po důkladné rekonstrukci. Toho se Ivana nebála, protože je profesí bytová designérka u společnosti Sykora a návrhy interiérů jsou jejím denním chlebem.

Linii kuchyňského poloostrůvku kopíruje „dřevěný“ obklad, jenž rafinovaně ukrývá překlad, který je pozůstatkem původní nosné zdi.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Zásadně změnila vnitřní dispozici a díky jinak tvarované střeše, oknům, přístavbě a fasádě i exteriér domu.

Byl to prý standardní dům, vstoupilo se chodbou, na jejímž konci byla toaleta. Pak se vešlo do uzounké chodbičky, která se rozbíhala do kuchyně s komorou, vedle níž byla ještě koupelna, další dveře vedly do dvou pokojů.

V patře byly pokoje a ložnice. Podle Ivany to byl hrůzostrašný půdorys, který dnes nikdo nechce.

Kuchyň v nadčasové bílé barvě je značky Sykora model Exclusive v provedení bílá v matném laku, pracovní deska je z materiálu Technistone, nad ostrůvkem trůní odsavač par kombinovaný s čističkou vzduchu Falmec.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Cílila k vzdušnému prostoru



Celou proměnu si majitelka navrhla sama a svou vizi přednesla projektantovi, který ji přenesl na papír a opatřil náležitým razítkem. Pak se teprve mohlo začít s rekonstrukcí.

Sedlovou střechu nahradila Ivana šikminou, která dává domu modernější vzhled. Nová jsou okna v antracitové barvě, která se pěkně doplňuje s bílou fasádou a dubovým dřevěným obložením nově vzniklé přístavby.

Do obývacího pokoje vybrala majitelka prostornou sedací soupravu z Ikea, kde také pořídila pravou kůži, která slouží jako koberec v obýváku.

FOTO: Lukáš Hausenblas

V interiéru bylo cílem zrušit malé místnosti a propojit je v jeden velký vzdušný celek. V přízemí se tedy vybouraly zdi a místo kuchyně, dvou pokojů a chodby vznikl jeden spojený prostor, kde je nyní kuchyň s poloostrůvkem, jídelna a obývák.

Změnil se i hlavní vchod do domu, jenž vznikl v místě oken jednoho z pokojů, původní chodba se proměnila v přístavbu se samostatnou šatnou a z někdejšího hlavního vstupu nechala majitelka udělat koupelnu s vanou.

Jediným úskalím byly překlady u nosných zdí, které tam pochopitelně musely zůstat. Ivana ale z problému udělala přednost a záměrně je ještě rozšířila a v kuchyňské části obložila podlahovinou v dekoru dřeva. Tomuto prvku se pak snažila přizpůsobit i půdorys kuchyně, aby překlad kopíroval šířku pracovního poloostrůvku.

Koupelna v přízemí je vybavena volně stojící vanou značky Polysan a solitérním umyvadlem od firmy Besteco.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Do ostatních překladů vymyslela, že nechá do sádrokartonů zabudovat LED pásky s osvětlením. V horním patře vznikla ložnice rodičů, dva pokoje pro syny a druhá koupelna se sprchovým koutem.

Očima designérky



„Do domu jsem promítla to, co je celé naší rodině příjemné. Základ jsem se snažila udělat nadčasový, tedy kuchyň, koupelny, svítidla a větší dekorace, další jsem nakupovala s ohledem na to, že jako designérka se pohybuji v oboru a vkus se mi občas změní, abych potom jednoduchým způsobem za nevelké finanční náklady dokázala dekorační věci bezbolestně obměnit. Aby dům vypadal jednotně zvenku i uvnitř, opakuji stejné prvky, kterými jsou antracitová a bílá barva a dekor dubového dřeva.

Kovové schodiště vyrobené na zakázku je z jednoho kusu kovu a vede od sklepa, přes přízemí až do patra domu. Podle majitelčina návrhu ho vyrobil umělecký kovář.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Pohrála jsem si i s detaily, jako je třeba výmalba. Abych zamaskovala sádrokartonové příčky a podhledy, zvolila jsem k jejich výmalbě akrylátovou barvu spojenou s pískem, takže teď vypadá sádrokarton jako běžná omítka. Stejnou barvu, ale v antracitovém odstínu a omyvatelné úpravě, jsem použila na krb. Je to pro mě praktická a ekonomičtější varianta klasické stěrky, a navíc vypadá moc pěkně.

Ozvláštňujícím prvkem je v celém domě kovové schodiště v antracitové barvě. Nechala jsem ho podle svého návrhu vyrobit uměleckým kovářem, je celé z jednoho kusu a sahá od sklepa až do druhého patra.

Kuchyň, jídelnu a obývák jsem přizpůsobila tomu, že se jako rodina rádi scházíme v jednom prostoru. Kuchyňskou sestavu jsem tedy navrhla s poloostrůvkem, abych mohla komunikovat s ostatními. Sedačku jsem vybrala prostornou, abychom se na ni všichni vešli a jídelna musela mít velký stůl, aby bylo dost místa k prostření pro celou rodinu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Mám také ráda příjemnou světelnou náladu, a tak jsem si dala práci s výběrem dekorativních svítidel. Základ osvětlení ale tvoří antracitové stropnice s látkovým stínidlem, které mají v různých pokojích různé průměry,“ říká Ivana, paní domu a designérka v jedné osobě.

Lucie Martínková, www.modernibyt.cz