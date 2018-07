Kuchyňský dřez a baterii slaďte do jednoho stylu

Výběr dřezu závisí na tom, zda máme myčku, nebo ne. Jestliže chybí, zainvestujme do velkého dřezu, který nabídne i prostornou odkapávací plochu. Dřez má být praktický, komfortní a zapadnout do kuchyňské linky jako do mozaiky.