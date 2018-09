tnk, Novinky

Největší česká akce zaměřená na poznávání architektury veřejností zamíří do bezmála devadesátky měst po celé České republice a na Slovensku a nabídne veřejnosti nový pohled na architekturu, která nás obklopuje.

Ve Vizovicích například otevře své brány veřejnosti Centrum modulární architektury Koma Modular. Návštěvníci si tak budou moci prohlédnout výrobní závod, ale především uvidí první český EXPO pavilon od autorů Chybík + Kryštof AA, oceněný bronzovou medailí za architekturu.

Návštěvníky přivítá i architektonickými cenami ověnčený Archeopark Pavlov.

FOTO: Spolek Kruh, Gabriel Dvořák

K vidění budou moderní stavby, budovy oceněné prestižními architektonickými cenami i historicky hodnotné stavby. Organizátoři ale zařazují i mnohdy opomíjené, ale o to zajímavější stavby, které si díky této akci získávají své příznivce.

Akce je i oslavou vzniku Československa

Hlavním tématem je „Architektura společně“, festival si rovněž připomene i výročí 100 let od založení Československa. Podobně jako festival Re:Publika, který nedávno proběhl v Brně. [celá zpráva]

Vybrané procházky a prohlídky se proto zaměří na typické architektonické styly první republiky, jako jsou kubismus, národní styl, purismus či funkcionalismus. Cílem je ukázat to nejlepší, co vzniklo v uplynulých sto letech. Specialitou budou i procházky a prohlídky věnované nádražím.

Bude možné navštívit i Legiodům v Jihlavě.

FOTO: Spolek Kruh

Pořádající spolek Kruh zajistil, že oceněné stavby návštěvníkům osobně představí odborníci, kteří je navrhovali a realizovali.

Součástí Dne architektury bude i mezinárodní filmový festival Film a architektura, zaměřený převážně na celovečerní autorské filmy se zaměřením na architekturu a design.

Tento festival se nově rozrostl do dvaceti měst. Začne 20. září v pražském kině Světozor, kde proběhne projekce životopisného snímku Eames: The Architect and The Painter, který představí manželskou dvojici Charlese a Ray Eamesových. Ti jsou v širokém povědomí vnímáni jako nejvýznamnější američtí designéři 20. století.

Festival Den architektury se bude konat od pátku 28. září do čtvrtka 4. října 2018.