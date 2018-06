nes, Novinky

Celková plocha domu činí necelých 280 čtverečních metrů a pyšní se dvěma ložnicemi, jídelnou, kuchyní, knihovnou a dvěma toaletami. Výhled do okolí je možný ze dvou balkónů.

Nápad na jeho stavbu se zrodil v hlavě 73letého stavebního inženýra Kula Pradeepa Singha v červnu roku 1991. Ten jej pak i během pouhých šesti měsíců postavil. „Nový rok jsme už oslavovali tady,” vzpomíná majitel.

„Tohle místo bylo porostlé zhruba čtyřmi tisíci stromy. Byly tu mangovníky, kvajávy (ovocné stromy - pozn. red.), morušovníky. Ale protože místní farmáři měli z plodin malý výdělek, prodali své pozemky kolonizátorům. Pokácení stromů se zdálo být příliš složité, a tak jsme navrhl, že by prostě mohli ten pozemek přesázet jinými stromy. To by ale stálo 22 000 liber (cca 650 tisíc korun),” řekl Kul Pradeep Singh v rozhovoru pro agenturu AP.

Kolonizátoři pak vedli s místními obyvateli další dlouhé debaty o tom, co by chtěli s pozemky a hlavně stromy na nich dělat. Tou dobou přišel pan Singh s dalším nápadem, a to postavit na stromech domy. Kolonizátoři jeho nápadu ovšem nedůvěřovali. Chtěli vidět, jak by bylo možné takový dům postavit.

„Vždy jsem byl o důležitosti stromů přesvědčen. Nejsou jen zdrojem kyslíku a ovoce, jsou rovněž důležité kvůli regulaci podzemních vod. V hinduismu hrají velmi důležitou roli. Je naší povinností se o ně starat. Toto byla má příležitost prokázat jejich význam,” pokračoval Singh.

Aniž by musel jedinou větev odříznout, nebo jakkoli jinak vybraný mangovník poškodit, vybudoval bývalý státní zaměstnanec dům na dvou základních principech - aerodynamice a synchronizaci s pohyby větví. „Dům je tvořen pouze pláty oceli a celulózy. Systém je takový, že když vítr pohne větví, pohnou se spolu s ní i zdi. Zároveň jsem věnoval zvláštní pozornost tomu, abychom nijak neomezili růst větví,” vysvětluje Singh.

Řečeno tradičním názvoslovím, dům za dobu své existence už prošel i stavebními úpravami. Bylo třeba změnit jeho dispozici. Inženýr v něm se svou ženou žil nakonec pět let. Poté se kvůli práci přestěhovali do jiného města. Dům tak využívají s rodinou a přáteli už jenom jako víkendový.