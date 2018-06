Jana Nesvadbová, Novinky

Dýně, cukety, fialová rajčata, to všechno a mnoho dalších plodin pěstuje na střechách monackých domů v zahradách bývalá modelka Jessica Sbaragliová. Nepěstuje si zde však zeleninu jen pro sebe, o její produkty mají zájem i obyvatelé objektů, na nichž ta která zahrada je.

Jednu ze zahrad lze objevit na budově Odeon Tower, jiná je na střeše konferenčního sálu hotelu Monte Carlo Bay. Navzdory tomu, že Monako patří k nejhustěji obydleným částem Evropy, mají některé Jessičiny zahrady díky svému umístění i nezanedbatelných 400 čtverečních metrů.

Zní to možná až trochu komicky, když si člověk uvědomí, že jen pár metrů nad jedněmi z nejdražších apartmá na světě si mladá žena vesele pěstuje svoji zeleninu, bylinky, chová slepice a do toho i včelaří. Jessica totiž své zahrady obstarává na principu permakulturního zemědělství, jehož výrazným rysem je soběstačnost a provázanost všech složek tak, jak je to běžné v přírodě. Díky tomu, jak sama říká, je schopna produkovat plodiny v kvalitě lepší než organické.

Vše, co vyprodukuje, pak bez problémů prodá obyvatelům domů, na jejichž střechách zahrady jsou. Jejím vděčným odběratelem je i šéfkuchař nedaleké michelinské restaurace Blue Bay Marcel Ravin. Jessica jej zásobuje jednou týdně během zimy a dvakrát týdně během léta.

Jessica je tak pro milovníky městského permakulturního zahradničení velkým vzorem, protože na svých zahradách jasně dokazuje, že i v podmínkách rušného města lze vyprodukovat kvalitní a zdravé potraviny.