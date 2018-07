tnk, Novinky

Shluky obrázků jsou dekorativním a poměrně výrazným prvkem, který se příliš nehodí do místností, které by měly spíše uklidňovat. Jde ale o ideální dekoraci do chodeb, předsíní nebo obývacích pokojů. Před věšením obrázků se vyplatí zauvažovat nad celkovou podobou mozaiky z obrázků. Rozhodně není od věci si ji předem nakreslit.

Ti, kdo nejsou dost odvážní na vlastní tvorbu, mohou sáhnout po tapetách, které zobrazují obrázky rozmístěné profesionály.

Nejjednodušším řešením jsou tapety s motivem desítek obrázků.

FOTO: 5qm.de Tapeten

Aby celek působil jednotným a vkusným dojmem, držte se podobného motivu, kterým může být téma fotek nebo jejich barevné ladění. Obrázky by spolu měly korespondovat a ladit k sobě.

Obrázky se vyplatí sladit motivem nebo barvou fotek.

Kvůli tomu, že jde o věšení mnoha drobnějších obrázků, si tato dekorace žádá vyvrtání dostatku otvorů do stěn. Pokud se tomu chcete vyhnout, volte spíše větší rámy, které umožní umístění mnoha menších obrázků a fotek uvnitř. Dosáhnete tak podobného efektu s menší námahou.

Jednoduchým řešením jsou rámečky sloužící jako konstrukce pro mnoho dalších obrázků.

FOTO: Black By Design

Nebojte se výraznějších a dekorativnějších rámů. Právě ty dodají shluku obrázků na stylovosti, proto se je vyplatí nechat vyniknout a nesnažit se je za každou cenu sladit s výmalbou.

Volit můžete i obrázky zavěšené na řetízku nebo držátku.

FOTO: Idyll Home

S obrázky si můžete pohrát a vytvářet celky, které budou spíše sbírkou pohledů z určitých míst nebo přírodních prvků v jednotném stylu. Takové dekorace mohou mít i vzdělávací funkci.

Obrázky se zadní částí vyplněnou sklem mohou posloužit jako herbář.

FOTO: HolzDesignPur

