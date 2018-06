Sylva Svobodová, Právo

Omyvatelné interiérové barvy s vysokou kryvostí nabízejí mnoho odstínů, které lze vzájemně kombinovat: syté, pastelové, neutrální, rozmanité tóny bílé. Řeklo by se, že už není co vymyslet. Ale není to pravda. Přesvědčila nás o tom novinka na trhu s barvami, konkrétně řada Primalex Essence. Ukazuje barevnou paletu 42 odstínů, jež našla inspiraci v čistém skandinávském stylu.

Stěna centrální místnosti mezonetového bytu je dekorována luxusním italským nátěrem Encanto s metalickým barevným akcentem, který podtrhuje krbovou niku.

FOTO: Betcore

V oblasti designu je žádaný i styl Shabby chic, pro který je typický opotřebený, lehce rustikální vzhled. Libuje si v pastelových barvách, odstínech růžové, tyrkysové, bledě modré, fialové a žluté. Jako akcent se přidávají zlaté či metalické odlesky, které se kombinují s jemnými šedými, béžovými a smetanovými odstíny.

Kouzla s barvou

Atmosféru domova vyjádříme nejlépe barvou. Volbou studených či teplých tónů je možné prostor pocitově zateplit či ochladit, opticky zvýšit, snížit, rozšířit a zmenšit. Dobře zvolit je důležité, protože jedině tak vyniknou v interiéru dekorace, nábytek, obrazy i bytové textilie.

Ležérní a praktický styl nám předvedli Seveřané, a stále nás baví. Útulnost je citlivě zkombinovaná s minimalismem, elegantně se doplňují přírodní materiály s moderními.

Nová kolekce Essence je inspirativní díky tlumeným, jemným a decentním odstínům, které lze vzájemně velmi dobře kombinovat.

FOTO: Primalex (3x)

Přesně taková je nová paleta odstínů Primalex Essence. Barvy ovšem nejsou syté, ale jemné, pastelové, se sametově matným vzhledem.

„Soustředili jsme se na práci s prostorem. Hledali jsme kombinace, které se k sobě hodily v interiéru, a tak se nám vyfiltrovaly další a další odstíny,“ vysvětluje designérka Alexandra Dýcková, která se podílela na utváření barev.

Barevná řada nátěrů má výbornou kryvost, paropropustnost, mechanickou odolnost a je určena k vymalování stěn a stropů minerálních i sádrokartonových příček v obytných interiérech.

Tři kroky před malováním

Čím lépe se připravíte, tím více si ulehčíte práci s úklidem a uvedením domácnosti zpět do běžného provozu.

Nábytek přesuňte do středu místnosti, zakryjte speciální průhlednou fólií. Zásuvky, lišty, vypínače oblepte krycí lepicí páskou.

Designová stěna ve stylu Shabby Chic s prvky odkazujícími na různé historické a romantické styly. Vše má působit trochu omšele, opravdově a útulně.

Vyzkoušejte stav a kvalitu podkladu. Měl by být suchý, bez prachu. Je-li to nutné, stěny navlhčete mokrou malířskou houbou, a pak všechny vrstvy oškrábejte. Odstraňte mastné skvrny mýdlovým roztokem. Zaměřte se na trhliny, praskliny a vypouklá místa. Vyspravte je pomocí tmelů.

Na řadu přichází důkladná penetrace stěny. Díky ní se podklad sjednotí a zpevní, zvyšuje se i přilnavost budoucího nátěru. Na trhu jsou tři typy penetrací: univerzální, hloubková a fungicidní.

Essence je nová řada určená k vymalování stěn. Nabízí plně omyvatelné, matné a vysoce krycí barvy s barevnou paletou 42 odstínů.

Zkuste se odvázat

Na stěně můžete mít i originální efekty mnoha odstínů, struktur, povrchů a efektů. Můžete si tak nechat vymalovat celou místnost, ale efektní je i jen jedna část.

Jde o to zvolit odlišnou dekorativní techniku. Třeba Italové jsou v tom mistři. Rádi používají i v obytném prostoru nástěnné fresky, imitace mramoru, travertinu.

Nadčasový je i pohledový beton, nebo barevné stěny, na nichž se použil mikrocement. Výsledek vás nadchne!

V místnostech vymalovaných zemitými odstíny okrové, béžové a pískové máme pocit útulnosti, spokojenosti. Inspirací barevné kolekce Elements se stala tyrkysově modrá barva obkladů a keramiky jižních zemí.

Originální jsou i pryskyřičné stěrky: jsou vysoce odolné a mají nekonečnou škálu barev se specifickými pigmenty.

Lze zvolit efekty metalické, zlaté, bronzové, duhové, zajímavé struktury s povrchovou úpravou v provedení satén, pololesk i vysoký lesk.

K vytvoření atypických povrchů se používá pryskyřice na vodní bázi, jež má plynulý, bezespárový efekt. Třeba metalizovaný, třpytící se, dvou- i jednobarevný.