nes, Novinky

Příjemným bonusem jsou pak částky na ročním vyúčtování za energie v rozumné výši, prosté jakýchkoli nadbytečných nákladů.

Tzv. chytré bydlení neboli systém inteligentního řízení domácnosti není u nás již žádnou novinkou. S příchodem mobilních technologií výrobci uvedli na trh systémy, které umožňují centrálně, pomocí mobilního zařízení, jako je telefon nebo tablet, ovládat jednotlivá zařízení a přístroje připojené do jednoho centrálního systému.

Základem systému bývá obvykle především ovládání vytápění a stínění domova. Právě těmito dvěma položkami lze ušetřit nejvíce peněz za chod domácnosti. Připojovat lez ale i další prvky, například nejrůznější čidla, kamerový systém, ale také například osvětlení vybraných místností, případně přístroje, jako jsou pračka, trouba nebo i obyčejný kávovar, případně jiný kuchyňský spotřebič.

„Naše prvky nebo jednotlivé spotřebiče je možné ovládat samostatně, dokážou ale vzájemně fungovat i automaticky. Je tedy možné nastavit, jak na sebe mají jednotlivé akce navazovat. Můžete si to představit tak, že Jablotron 100 například po tom, co otevřete vrata garáže, sám rozsvítí světlo v domě, zapne topení a osvítí příjezdovou cestu nebo třeba zvedne žaluzie. Akce je možné také plánovat. Jednoduše nastavíte, ve které dny a časy se mají jednotlivá zařízení zapínat a vypínat. Jednoduchým plánováním si tak zajistíte například osvětlení chodníku u domu po celou zimu,” říká Ladislav Novák, ředitel vývoje společnosti Jablotron.

V čem spočívají úspory

Systém je spojen s meteostanicí, na základě jejích měření pak upravuje jak stínění pomocí žaluzií, případně i spouštění klimatizace v horku, tak temperování a vytápění v zimě.

Právě tím, že se oba systémy spouštějí pouze ve chvíli, kdy je to opravdu třeba a jen na dobu, jakou je třeba, lze ušetřit velké množství nákladů.

K systému chytré domácnosti lze připojit spoustu zařízení. Většina jich je navržena v několika sestavách, které lze ještě různě upravovat a doplňovat, aby každý klient získal nakonec ten svůj, přesně na míru ušitý.

FOTO: Homematic

„Pro zájemce o inteligentní domácnost je z naší nabídky ideální systém Homematic IP. Jedná se o výhradně bezdrátový systém, takže není problém ho instalovat jak do novostaveb, tak i do již hotových domů a bytů. Důležitým rozhodnutím při volbě, kdy začít, je, zda chci svoji domácnost vybavit podlahovým vytápěním, ovládáním žaluzií nebo stmíváním osvětlení. V těchto případech se používají vestavné faktory a je potřeba je naplánovat už před zahájením stavby. V dnešní době už to bývá součástí developerských projektů. Při rozhodování, jaké moduly objednat, vám mohou pomoci předdefinované sady pro jednotlivé oblasti, jako je zabezpečení a ovládání topení, nebo pak kompletní sada,” vysvětluje Bohdan Roule, projektový manažer e-shopu s elektronikou a technikou Conrad.cz.

„Systém smart home efektivně reguluje teplotu v jednotlivých místnostech a chytře využívá teplo ze slunečního světla. Dále automaticky vypíná topení při otevřených oknech, stejně jako když není nikdo doma. Tím vším přináší úspory za vytápění, klimatizaci, osvětlení a provoz spotřebičů zhruba o 20 až 25 %,“ vypočítává Lukáš Maděra, ředitel prodeje a zákaznické péče společnosti Skanska.

Zvýšení zabezpečení



Do systému je možné připojit i veškerá zabezpečovací zařízení, ať již to jsou například protikouřová čidla, pohybová čidla, případně kamerový systém. Majitel se tak může prakticky okamžitě dozvědět o přítomnosti nežádoucích osob v domácnosti nebo o požáru.

V systému lze vytvořit nejrůznější okruhy či obvody, které mají svůj vlastní režim fungování.

FOTO: Jablotron

Systém lze nastavit rovněž tak, aby například v době nepřítomnosti rodiny simuloval náhodným rozsvěcením a zhasínáním její pobyt doma. Kromě toho lze ale svítidla (stejně jako vytápění v konkrétních místnostech) zapojit tak, aby pak systém vytvářel tzv. 'scény', kdy se rozsvítí jen některá svítidla v konkrétní místnosti a vytvoří určitou atmosféru, případně se zatopí jen v některých místnostech a v jiných zůstává topení na minimu atd.

Další ulehčení

Do systému lze připojit i ovládání nejrůznějších domácích spotřebičů. Buď je lze nechat automaticky spouštět či vypínat v určité časy, nebo je prostě ovládat odjinud než z domova.

Dotaženo do detailu - je možné mít například v kuchyni do systému připojenou zásuvku, k níž je připojený kávovar. Při odchodu z práce stačí vyslat prostřednictvím mobilního telefonu povel, aby se kávovar spustil a připravil oblíbený nápoj na přivítanou dříve, než majitel dorazí domů.

Obrovská pomoc pro postižené



To, co běžný člověk považuje za příjemné ulehčení, může například z úhlu pohledu vozíčkáře představovat neuvěřitelnou úlevu a obrovský pokrok v jeho životním komfortu.

Stačí si jen představit zdánlivě banální situaci, když člověk uléhá večer do postele a náhle si vzpomene, že možná zapomněl zhasnout světlo v kuchyni, nebo třeba vypnout sporák.

Zdravý člověk s jistým sebezapřením vstane a jde si vše ověřit. Pro vozíčkáře je tento krok ovšem mnohem složitější. Možnost kontroly pomocí telefonu je pro něj v takovou chvíli k nezaplacení...

Kdy systém instalovat

Ideálním okamžikem pro úvahu o vytvoření chytré domácnosti je doba před zahájením stavby domu. Tehdy je možné vyjít systému maximálně vstříc.

„Rád spolupracuji s odborníky, kteří navrhují tyto systémy. Já navrhnu dům a předám jim ho, aby jej zařídili vším potřebným. Pak ho předáme klientovi. Je to jednoduché a klient má vše, co si přál,” říká přední český architekt Michal Kunc, který sám choval k chytrým technologiím jistou nedůvěru.

Výhodou inteligentního řešení domácnosti je možnost provázat funkce připojených zařízení a vytvořit celý program toho, jak po sobě mají jednotlivé úkony probíhat.

FOTO: Cockpit

Systémem řízení domácnosti lze ale v současnosti bez větších problémů zařídit dodatečně i již existující domov.

„Mezi hlavní benefity systému Cockpit patří bezesporu bezdrátové řešení a možnost rychlé instalace do hotové domácnosti, bez nutnosti jakýchkoli úprav a zásahů. Jednotlivé moduly mezi sebou komunikují bezdrátově, systém se připojuje do stávající elektroinstalace. Moduly komunikují v síti Z-Wave, která je vyvíjena přímo pro účely smart home technologií a je velmi bezpečně šifrována," říká Ivana Fišerová ze společnosti Bruno Paul, která v Česku zastupuje výrobce bezdrátového systému inteligentního řízení domova Cockpit.

Chytrá domácnost se začíná stávat standardem i v developerských projektech



První skupinou zákazníků, na kterou se výrobci systémů inteligentního řízení domácnosti obraceli, byli majitelé rodinných domů a jejich stavebníci. Není divu, že se tak systémy inteligentního řízení domácnosti objevily nejprve u developerských projektů s rodinnými domy.

„S rodinou bydlíme v jednom z našich projektů v Dolních Měcholupech. V dnešní době vnímáme technologie chytré domácnosti jako standard, což se odráží i v dalších projektech JRD. I v nejnižším standardu proto máme základní prvky jako ovládání vzduchotechniky a žaluzií, s vyšším standardem počet technologií roste. Současně se snažíme s našimi partnery aktivně sledovat aktuální trendy a vybavení projektů adekvátně posouvat kupředu,” říká majitel společnosti JRD Jan Řežáb.

V současnosti můžeme ovšem tyto systémy nalézt i jako součást vybavení bytů v nově stavěných domech minimálně některých developerských společností.

„Důraz na zdravé vnitřní prostředí v našich domovech se stává jednoznačným trendem chytrého bydlení,“ říká Jan Průcha z Insight Home, společnosti zabývající se automatizací domácností a dodává: „Díky správnému propojení systému topení, chlazení, vzduchotechniky a stínění ve vazbě na chování členů domácnosti dochází k optimálnímu nastavení kvality ovzduší, které přispívá ke zdravému životnímu stylu.“

Energeticky úsporné byty lze vybavit systémem řízeného větrání s rekuperací, jehož rozvody, odtah a přívod vzduchu se skryjí do podhledů. V interiéru lze instalovat čidla CO2 a vlhkosti i termostat pro nastavení teploty.

FOTO: JRD

Ve spolupráci s Insight Home zřídila například již společnost Skanska vzorový chytrý byt, kde se mohou budoucí zájemci přesvědčit o výhodách aplikace a na vlastní kůži se seznámit s tím nejlepším, co současné chytré bydlení nabízí.

„Do našeho vzorového chytrého centra v pražském Karlíně se mohou zájemci přijít seznámit s nejnovějšími trendy bydlení už letos v létě,“ zve na prohlídku chytré domácnosti Lukáš Maděra.

Chytré domácnosti už i v nabídce realitek



„Inteligentní řízení domácnosti se ve vyšší kategorii bytů pomalu stává standardem, lidé si chtějí hlavně na dálku upravovat teplotu,“ říká Jan Rejcha, ředitel realitní společnosti Rellox, která se specializuje na prodej nemovitostí v zahraničí. Nejvíc markantní je to podle něj u bytů, které si Češi kupují v rakouských Alpách.

„Tam prodáváme inteligentní řízení teploty na dálku u téměř 100 % nemovitostí, protože nikdo nechce v zimě přijet do studeného bytu,“ dodal ředitel realitní společnosti.

Rychle podle něj roste také zájem o další funkce - možnost zapnout na dálku elektrické spotřebiče - pračku, klimatizaci nebo automatické vysavače.