Jana Nesvadbová, Novinky

Po 120 letech v Maďarsku vyhlásili architektonickou soutěž na projekt nového mostu. A že jí už bylo třeba. Bývalá průmyslová zóna na jihu Budapešti se postupně proměnila a v jižní části metropole začala zásadně chybět dopravní spojnice přes Dunaj.

Konkrétně bylo třeba propojit levý a pravý břeh řeky, na nichž jsou čtvrti Újbuda a Csepel. Důležitost tohoto spojení byla přitom nejen dopravní, významnou roli hrála i estetika budoucí stavby. Díky své poloze se nový most totiž stane i vizuální branou do města.

Maďarská metropole žádný podobný most dosud nemá, její představitelé se tak na novou chloubu těší.

Obě dotčené čtvrti města bylo třeba propojit nejenom mostem pro vozidla, řeku musí překlenout také tramvajová trasa. Architekti proto navrhli most, který má dohromady čtyři dopravní pruhy, dvě tramvajové tratě, dvě pěší cesty a dvě cyklistické.

Most na svém povrchu bude odrážet barevné odstíny svého okolí, tím se bude jeho vzhled neustále mírně proměňovat.

Holanďané navrhli most, který má nejenom moderní vzhled, ale také inovativní technická řešení. Důraz kladli především na jeho začlenění do stávající místní infrastruktury. Vytvořili návrh mostu, který je dlouhý 500 m a jeho kapacita už dopředu počítá s dalším rozvojem jižní části města a s tím související rostoucí dopravní zátěží. Rozpětí mezi jeho pilíři pak činí 220 metrů.

Nový most nabídne čtyři dopravní pruhy, dvě tramvajové tratě, dvě chodníky a dvě cesty pro cyklisty.

Zajímavostí je barva mostu. Jeho ocelové pilíře mají být natřeny zářivě bílou barvou, která bude do jisté míry odrážet barevné tóny svého okolí. Díky tomu se vzhled mostu bude neustále mírně měnit.

Špičky pilířů mostu budou ve výšce 93,05 metru - vysoko nad hladinou Dunaje.

Porota, která vítěze architektonické soutěže vybírala, nešetřila v souvislosti s návrhem slovy chvály: „Z urbanistického pohledu je toto nejlépe promyšlené dílo. Most se stane symbolem města jak z hlediska architektury, tak z hlediska jeho nového vzhledu. Zároveň je to ale tradiční a funkční mostní konstrukce, která neovlivní negativně své okolí. Promyšlený vzhled a zářivé pilíře i přemostění nabídnou za večera elegantní vzhled hodný Budapešťského mostu.”

Průřez mostní konstrukcí na západní straně

Zároveň pak odborníci ocenili řešení velké křižovatky s třídou Budafoki. Most je sem napojen na úrovni povrchu země, bez jakýchkoli nadjezdů či podjezdů. Právě to se jeví porotě jako ideální varianta řešení, která je více přátelská k místním obyvatelům.

Plán místa, kde most vyroste.

„Základem bylo navrhnout most, který bude v harmonii s městem, což znamenalo přizpůsobit jeho nastavení okolní krajině, ale i jejímu budoucímu vzhledu. Zároveň bylo důležité, aby most nebránil ve výhledu na město v rovině - ani nad, ani pod vlastním přemostěním. Chtěli jsme, aby bylo na první pohled zřejmé, že jde o bránu do města, něco jako je rozevřená náruč,” říká o projektu Ben van Berkel.