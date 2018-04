Sylva Svobodová, Právo

Kdo se řídí základními pravidly a zná chytré vychytávky, zvládne byt 1+kk či 2+kk vybavit bez velkých karambolů. Ví, na co se zaměřit a čeho se naopak vyvarovat.

Preferujte multifunkčnost

Do malého bytu stačí pár kousků nábytku, nejlépe multifunkčních, které zvládnou více úkolů najednou. Třeba konferenční stolek na kolečkách slouží nejen na odložení nápojů, ale i jako úložný prostor. S polštářem na horní desce se z něj stane i provizorní sezení.

Sedačku se spodními výsuvnými policemi lze rozložit i pro návštěvy. Zkrátka hledejte víceúčelový nábytek!

Pohodlí je důležité

I když není místa nazbyt a s prostorem nakládáte uvážlivě, dopřejte si pohodlí, komfort a kousky určené pro odpočinek.

Taburetky, sedací vaky a pytle, designové křesílko, válecí rozkládací pohovka, měkký koberec a nadýchané polštářky prostor zútulní a opravdu se vejdou.

FOTO: Bonami (4x)

Zásadní je kuchyň

Kuchyň je centrem všeho dění, spousta vychytávek usnadní práci a pohyb v ní. Zaměřte se na skládací židle, sklopný jídelní stůl, ale volte komfortní kuchyňskou linku s komfortní pracovní plochou a úložnými prostory.

Pořizujte multifunkční roboty a přemýšlejte, zda opravdu potřebujete koupit další domácí spotřebiče.

Dejte vale výrazným barvám

Klíčem k úspěchu je správná barva odstínů: syté a extravagantní tóny v celém interiéru nejsou vhodné. Lepší jsou tlumené a jemné barvy, lépe se s nimi pracuje v prostoru. Místnost opticky zvětšíte a zdůrazníte volbou jiného odstínu pro stěny a strop.

Skladný nábytek

Žádný masiv, i když navozuje hřejivou atmosféru. Do malého bytu patří subtilnější materiály.

Nízké poličky ve světlých odstínech nebo otevřené police nad pracovním stolem vykouzlí ten správný odlehčený dojem. Prostor lze dovybavit barevnými krabicemi, proutěnými košíky, boxy.

Světlo je náš spojenec

Žádné tmavé kouty a šero! Do malého bytu potřebujete dostat světlo, nejlépe denní a přirozené. Interiér musí být vzdušný, nikdy stísněný. Pracujte i s umělým světlem.

Kromě centrálního osvětlení volte i lokální svítidla: lampičky na stěně, bodovky na rampě nebo zapuštěné v podlaze, ve stěně. Pomůže i zrcadlo, které odráží prostor a opticky ho zvětšuje. Dejte ho do koupelny, předsíně a na chodbu.

Myslete vertikálně

Máte málo podlahové plochy? Pak využijte svislé stěny a vsaďte na výšku. Je to prima nápad, jak ušetřit místo - hlavně v koupelně, na chodbě, v pracovně.

Koupelnový držák s košíčky, zapuštěné háčky, police nad pracovním stolem, v šatně boxy až po strop, botník do výšky. To jsou možnosti, jak uložit své předměty. Do ložnice pořiďte vestavěné skříně na míru, využijte prostor od podlahy až po strop. A nad postel dejte otevřené poličky na oblíbené knihy.

Udržujte pořádek

V malém bytě je vše hned vidět. Stačí, když nedáte klíče, svetr, misku na své místo, a je z toho nepřehlédnutelný nepořádek. Myslete na to a preferujte uzavřené skříně a police, které vše skryjí. Hlavně v předsíni bývá často zmatek a prostor vypadá jako nesourodé skladiště.

Vyčleňte soukromý koutek

Abyste se v interiéru cítili dobře, potřebujete mít klidné místo, tzv. zašívárnu jen pro sebe. Může to být sólo křeslo s lampou, sedací pytel, který jde snadno přemístit, skládací křesílko. Nebojte se místo oživit nadčasovým designem, použít na menší plochu stěny odlišnou barvu, pořídit solitérní kousek.

FOTO: Ikea