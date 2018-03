Petrův dům stojí mimo dosah rušného velkoměsta v malebné přírodě vesnice na jihozápadním okraji Prahy. Petr je vytížený podnikatel a jen stěží by se obešel bez místa, kde by mohl po náročném dni příjemně relaxovat.

Jde o moderního muže, který ví, co chce, má rád život a cení si odpočinku. Ve svém interiéru preferoval funkční a nadčasové řešení, ale netoužil po okázalosti.

Velký masivní dubový stůl rustikálního vzhledu obklopuje osm židlí (Gervasoni a Colico) podobné barevnosti, ovšem zcela rozdílného vzhledu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Požadoval praktický a pohodlný interiér. Líbí se mu velkorysé otevřené a vzdušné prostory a obdivuje Japonsko se svou pověstnou střídmostí. Těchto informací se interiérová designérka Monika Lněničková ze studia Miramari design přidržela a beze zbytku je dotáhla k dokonalosti.

Práci studio převzalo ve fázi hrubé stavby a dokonale vyhovělo touze Petra po otevřených prostorech.

Povrch kuchyňské sestavy nábytku je vyroben z mořeného dubu a podlaha z velkoformátové dlažby imitující beton. I odtud je krásný výhled do zahrady.

FOTO: www.modernibyt.cz

Přestože je dům útulný a příjemně zabydlený, zůstal vzdušný. Částečně bylo třeba zkorigovat dispoziční uspořádání, které prospělo koupelnám, kuchyni i vzniku nezbytných úložných míst. Většina vybavení interiéru je zhotovena přesně na míru.

Velkoryse koncipovaný společenský prostor podporují i atraktivní nevšední okna.

FOTO: www.modernibyt.cz

„Pokud vám to prostor vašeho obydlí dovolí, otevřete ho. Zbavte ho příček, opticky ho tak zvětšíte. S rozmístěním nábytku pracujte uvážlivě. Postačí postel, stůl, židle, pohodlné sezení a dostatek úložných prostorů. Pokud můžete, rozmístěte vše tak, abyste měli výhled do zeleně. Nemáte-li před domem park, balkón či zahradu, pořiďte si domů bambus či jiné rostliny a nezapomeňte, že pohled do ohně také uklidňuje,“ vysvětluje designérka.

Konejšivé prostředí



V jednom z křídel přízemního domu ve tvaru L s rozlohou asi 200 m2 je obytná část – kuchyň s jídelnou a obývací pokoj s krbem.

Úžasný výhled do okolní krajiny tvůrci podpořili celoprosklenou stěnou, kterou je možné podle potřeby odstranit a v teplých dnech tak dům propojit se zahradou.

Ložnice orientovaná jihozápadním směrem má prosklené stěny a nabízí uklidňující pohled do zeleně. Komfort a útulnost podporuje celoplošný hedvábný koberec.

FOTO: www.modernibyt.cz

Náklonnost majitele k atmosféře asijských zemí a Japonsku přiměla designérku zařídit byt jednoduše, s absencí výrazných barev a s důrazem na přírodní materiály tak, aby navozoval uklidňující a meditativní atmosféru.

Otevřená šatna s promyšleným uspořádáním je součástí ložnice.

FOTO: www.modernibyt.cz

V interiéru převažuje mořená dubová dýha ve dvou odstínech, kterým sekundují betonová stěrka na stěnách a velkoformátová dlažba připomínající beton na podlaze.

Akcent zemitým odstínům dodávají různé valéry modré barvy na doplňcích a svěží zeleň živých rostlin.

Také koupelna dokonale odráží zenovou náladu prostředí, je velmi útulná, ale střídmá.

FOTO: www.modernibyt.cz

Rovnováhu a hřejivý vzhled interiéru vtiskují i kvalitní hedvábné koberce. Ostatní textilie v domě jsou převážně lněné. Právě tato kombinace barev a přírodní textilie napomáhají nalezení vnitřního klidu.

Inspiraci Dálným východem a Japonskem dokumentují rostliny – bambus, bonsaje a různé drobné dekorace, například sošky Buddhy nebo čajové konvičky. Nechybí ani stylové černobílé fotografie, které nafotila sama designérka. Odrážejí její vlastní putování po Japonsku.

Interiéru se nevyhýbají ani moderní technologie. Celý je ozvučený a vybavený moderními spotřebiči.

Betonová stěrka je kombinovaná s velkoformátovou dlažbou imitující beton. Jejich surovost zjemňuje dřevěný nábytek, sladěné doplňky a rostliny v asijském duchu.

FOTO: www.modernibyt.cz

Solitérní nábytek pochází od značek Gervasoni, Colio či Scapa. Řadu dalších doplňků, například vázy, květníky, obrazy a jiné drobné dekorace, najdete v nabídce realizačního studia.

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz