Při hledání vhodného pozemku majitelé objeli mnoho lokalit. Na návštěvě přátel v Mnichovicích však jejich pozornost upoutalo prostředí, kde se jim nakonec podařilo získat pozemek pro stavbu svého víkendového domu.

„Přáli jsme si moderní vzdušnou stavbu propojenou s přírodou,“ říká Tomáš a vysvětluje, jakou vizi se snažili naplnit.

Velkorysá chodba je hlavním komunikačním uzlem domu a poskytla značné množství úložných prostor. Odtud lze vstoupit do spíže, na WC, do pokoje pro hosty a wellness centra se saunou a na druhé straně pak pokračovat do soukromé zóny domu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Očekávali jsme příjemné a pohodlné bydlení, které bude vhodné jako víkendový dům, ale zároveň i pro stálé bydlení. Chtěli jsme postavit jednopodlažní dům bez schodů v rozumné velikosti a zachovat co nejtěsnější kontakt s okolní přírodou. Zároveň jsme se ale chtěli vyhnout supermoderní studené stavbě a snažili jsme se interiér zateplit vhodnými materiály a vybavením. Kladli jsme důraz na otevřený obývací pokoj spojený s kuchyní. Také tu nesměl chybět krb a velká terasa s možností zastínění.“

Kuchyň Ewe z lakované MDF desky je vybavena oblíbenými spotřebiči majitelů (Miele). Výjimku tvoří jen digestoř Falmec, pracovní deska je z odolného lamina.

FOTO: Lukáš Hausenblas

To se jim díky citlivému přístupu a zdařilému projektu architektů Adély Středové a Erika Hockeho ze studia Room Architects podařilo. Na celkové podobě interiérů se podílela i designérka Kateřina Doušová. Čtyřčlenná rodina se tu cítí příjemně.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„V letních měsících si užíváme vířivku a houpací síť na terase, děti zejména zahradu s jezírkem. V zimě rádi posedíme u krbu a využíváme saunu s parní lázní. Zatím ale žádné další velké plány nemáme. Snad jen doladíme vzduchotechniku s klimatizací s ovládáním přes internet, dovybavíme interiér ještě knihovničkou, pracovním stolem v pokoji pro hosty a konferenčním stolkem v obýváku... Jen garáž by mohla být o něco větší!“

Litá podlaha ze stěrky Mapei v obývacím pokoji je zanořena hlouběji do země a kolem rámovaná navazující krytinou z třívrstvých dubových lamel, ukrývající konvektory.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Přitažlivě venku i uvnitř

Někdo by mohl namítnout, že na vesnici moderní vilka nepatří. Stejně tak si lze i stěny z betonu spojit spíš s industriálním charakterem prostředí. Tady je ale vše správně, patřičně a příjemné.

Dům zapadá do zdejšího prostředí tak skvěle, že ho ani neuvidíte, ovšem výhled z něj do okolí je podmanivě přitažlivý. Beton v interiéru je jako šperk a celek ve spojení s ostatními materiály působí hřejivě. Výtečně mu totiž sekunduje cedrové dřevo.

Ložnice sousedí bezprostředně s koupelnou a šatnou, které jsou od zbytku domu odděleny skleněnými dveřmi. Masivní nábytek je doplněn svítidly Ingo Maurera.

FOTO: Lukáš Hausenblas

Stejně jako z ložnice, mohou majitelé i ze své koupelny, přímo z vany (Villeroy & Boch), pozorovat japonskou zahrádku.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Majitel měl o domu poměrně jasnou představu, o jeho funkci i stylu,“ vzpomíná architektka Adéla Středová. Se svým partnerem Erikem Hockem jsou i autory veškerého nábytku a vybavení zhotoveného na míru.

Domácí wellness centrum se sprchou a parní lázní obloženou skleněnou mozaikou plní současně i funkci koupelny pro hosty. Na vaničku Duravit navazuje obklad z cedrového dřeva, který se mění v odpočinkovou lavici.

FOTO: Lukáš Hausenblas

„Hned od počátku byla nosným článkem zelená chodba, která propojuje obě křídla - klidovou a společenskou zónu domu - a podle níž jsme pak barevně ladili zbytek interiéru. Dům je postaven na mírně svažitém pozemku, který respektuje i interiér, a graduje směrem do zahrady, kam se maximálně otevírá prosklenými stěnami. Trochu jsme se potýkali s designem krbu, který se dočkal mnoha variant. Nejprve jsme zvažovali obložení dřevem, ale skončili jsme u krbové vložky Stöuv, která je na míru zhotovená zámečníkem z černého plechu. Sedací soupravu Tuffty jsme záměrně volili velmi variabilní, aby ji bylo možné přeskládat podle potřeby a natočit požadovaným směrem, ať už do zahrady, k TV či ke krbu.“

Pokoje syna a dcery jsou navrženy tak, aby měly výstup na terasu. Jsou vybaveny typovým nábytkem, který dětem vybírala majitelka s designérkou Kateřinou Doušovou.

FOTO: Lukáš Hausenblas

FOTO: Lukáš Hausenblas

Kromě otevřeného prostoru propojeného s jídelnou a kuchyní, neměli majitelé na kuchyň žádné mimořádné nároky. Dobrá zkušenost z pražského bytu předznamenala i zde instalaci kuchyňského nábytku Ewe, stejně jako spotřebičů Miele, včetně vestavného kávovaru a vinotéky.

Pokoj pro hosty je vybaven masivním dubovým nábytkem, lampičkami Artemide a dalšími doplňky je jemně stylizován do Orientu.

FOTO: Lukáš Hausenblas

FOTO: Lukáš Hausenblas

Lenka Saulichová, www.modernibyt.cz