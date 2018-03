Třetina Čechů bydlí v energeticky úsporných domech

Už téměř třetina Čechů, konkrétně 31 procent, bydlí ve stavbách spadajících do nejúspornějších energetických tříd - A, B a C. Nejsou to přitom jenom lidé žijící v novostavbách, ale také v zateplených a rekonstruovaných budovách. Přibližně stejné množství obyvatel Česka ovšem stále neví, do jaké energetické třídy jejich dům spadá a čtvrtina obyvatel pak pro svůj dům nemá vystavený energetický štítek.