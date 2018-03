Cena je udělována od roku 1979 a získávají ji jednou ročně žijící autoři, kteří se svou tvorbou navždy zapsali do dějin architektury. Architekt, urbanista a pedagog Doshi je oceněn za sedmdesát let své architektonické tvorby, která je ovlivněna i díly slavného architekta Le Corbusiera. O vítězi informovala na svých stránkách The Hyatt Foundation, která cenu sponzoruje.

Porota ocenila, jak architekt dovede interpretovat modernistickou architekturu a navrhnout stavby, které respektují východní kulturu a zároveň zvyšují kvalitu života v Indii.

Architekt navrhl i rozsáhlé projekty pro chudé obyvatele. Jeden z nich vznikl například v indickém Indauru.

FOTO: Archiv Pritzker Architecture Prize, VSF

Autorův etický přístup k architektuře se podle poroty od padesátých let 20. století dotýkal života všech sociálně ekonomických tříd napříč širokým spektrem architektonických stylů.

„Moje práce jsou pomyslným prodloužením mého života, filozofie a snů. Dlužím tuto prestižní cenu svému guru, Le Corbusierovi. Jeho učení mě vedlo k otázce identity a přinutilo mě, abych objevil nový, regionálně pojatý současný výraz architektury, který je udržitelný a celostně zaměřený," sdělil Doshi.

Indický dům s názvem Kamala je pojmenován po architektově ženě a je jeho soukromou rezidencí.

FOTO: Archiv Pritzker Architecture Prize, VSF

Tom Pritzker, předseda představenstva a prezident společnosti The Hyatt Foundation, ocenil velký talent architekta, jehož tvorba je smysluplná a umožnila tisícům lidí bydlet v důstojném prostředí.

Institutu managementu vévodí surový pohledový beton.

FOTO: Archiv Pritzker Architecture Prize, VSF

V architektově tvorbě se často objevují motivy bludiště, chrámů, nechybí ani prolínání exteriéru a interiéru. Jde tedy o prvky, které jsou pro indickou architekturu typické.

Interiéru architektova domu vévodí pestré barvy, přesto působí minimalisticky.

FOTO: Archiv Pritzker Architecture Prize, VSF

Předání Pritzkerovy ceny je spojeno nejen s obdržením medaile, ale i s odměnou 100 000 dolarů (zhruba dva milióny korun).

V poslední době vznikla inciativa upozorňující na fakt, že mezi laureáty je zoufale málo žen. Stojí za ní americká učitelka Mary Tooleyová.

Jednou z mála oceněných žen zůstává španělská architektka Carme Pigemová nebo Zaha Hadid. [celá zpráva]

Uvidíme, jestli se v příštích ročnících podaří vyhlašovatelům ceny nalézt podobně inspirativní ženy.