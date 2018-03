Ekologicky zaměření američtí designéři navrhli modulární soustavu úlů, které lze instalovat snadno v exteriéru, ale také v interiéru. Úly mají charakteristický šestihranný tvar, který připomíná na první pohled buňky včelích pláství. Ty má majitel možnost reálně, pohodlně a bezpečně pozorovat skrze prosklené boky.

Úly tak mohou dobře využít například i ve školách, kde se děti mohou přímým pozorováním učit o životě těchto drobných živočichů, jejichž význam je pro ekosystém celé planety tak zásadní.

Designéři myšlenku na vytvoření indoorového úlu nosili v hlavě už dlouho. Na podzim roku 2014 se pak zapsali do soutěže, která vyzývala mladé podnikatele, kteří by vymysleli takový produkt, který by bylo možné komerčně prodávat a zároveň by byl cílen na podporu opylovačů a pomohl zarazit pokles jejich počtu v zemi. S malým grantem se tedy pustili do díla a další dva roky trávili testováním verzí svého Beecosystému.

Pozorování včel je dovedeno k dokonalosti.

FOTO: Caters News, AP

Šestihranné úly lze libovolně rozšiřovat o další jednotky, které se k sobě připojují magneticky. Každá jednotka měří na šířku 53 cm, na výšku 46 cm a má hloubku 15 cm. Váha jednotky, včetně včel a jejich pláství, činí přibližně 14 kg.

Součástí systému je i průhledná trubice, která propojí úl s oknem. Pro toto propojení autoři použili jednoduchý prvek, který připomíná přípojku používanou například pro trubice interiérových klimatizací.

Samotné pozorování včel je dovedeno k dokonalosti - plexisklové stěny jsou pokryty speciálním filtrem, díky němuž majitel může včely nerušeně pozorovat, ale ony jej nevidí.

Designéři mysleli i na situace, kdy by mohlo nějakým nedopatřením dojít k rozpojení systému. Každá z částí je proto opatřena pružinovými západkami, které včely bezpečně uzavřou uvnitř úlu, aby se ve zmatku nezačaly hrnout do interiéru.

Pozorovací úl není ovšem radno umisťovat v interiéru kamkoli. Denní režim včel se totiž řídí podle slunečního svitu, a tak by je například noční svícení v místnosti s úlem mohlo mást. Zrovna tak není dobré nechat výstupní trubici ústit do plně osvětlené ulice.

Cena kompletu se může vyšplhat až na částku 2292 liber, tedy zhruba 66 tisíc korun. Součástí dodávky je i včelstvo. Nový majitel spolu s ním dostane i velmi podrobné informace o tom, jak včely bezpečně do úlu přemístit, jak je motivovat k tomu, aby si začaly vytvářet plástve, čím je zpočátku živit, aby neuhynuly atd. Autoři také doporučují ponechat včelám první rok na to, aby se v úlu zabydlely, jejich stav se optimalizoval a se sklizní začít až druhým rokem.