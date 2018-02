„Byla jsem před zhruba dvěma a půl lety v létě se svou maringotkou v Jičíně. Koncert tam měla zrovna i kapela z Nového Zélandu, kde hrál můj nynější přítel. Toho tehdy maringotka zaujala natolik, že se přišel podívat,“ vypráví s úsměvem Katka, jak se vlastně seznámila se svým partnerem Jonem. Pro jeho kapelu byla Česká republika jen jednou ze zastávek během cesty po Evropě. Byla to ale láska na první pohled a Jono už se domů nevrátil. Zůstal s Kateřinou v Čechách.

Sny na kolečkách

Maringotka však nepřinesla jednatřicetileté rodačce ze Strakonic jen lásku. Našla díky ní také netradiční profesní dráhu. Před dvěma lety se totiž rozhodla, že domky na kolečkách začne vyrábět ve velkém.

V jejích maringotkách se ukrývá pohodlná garsonka, šicí dílna, divadlo i obyčejné místo k rozjímání. A každý výtvor je originál šitý na míru.

Kateřina do svých maringotek vytváří i speciální vitráže z květin, kterými zdobí okenní tabule.

FOTO: Archiv Kateřiny Hadravové

Z toho, jaký je o její stylové dřevěné příbytky zájem, je vidět, že se jí sny zákazníků daří převádět do reality. „Viděla jsem vaši maringotku a uvědomila si, že ji také potřebuji… Po něčem takovém toužím už víc než dvacet let…“ I takové e-maily dostává jednatřicetiletá jihočeská rodačka ze Strakonic. „K maringotce si vybudujete citovou vazbu,“ míní a dodává, že podlehnout kouzlu dřevěného domečku na kolečkách je velmi snadné.

Já nemůžu než souhlasit. V dětství jsme pravidelně jezdili na chatu ke známým. Na zahradě měli starou dřevěnou maringotku, ve které jsme vždy bydleli. Byla útulná a její nevšední atmosféra ve mně přetrvávala ještě dlouho. Proto, když jsem se dočetla o mladé podnikatelce, která je vyrábí, neváhala jsem a vyrazila za ní. Doufala jsem, že se mi vrátí vzpomínky na bezstarostné letní prázdniny, které mám dodnes spojené s maringotkou. A opravdu to zafungovalo.

Přestože Katčiny maringotky voní novotou a jsou na hony vzdálené těm starým, na jejich kouzlu to nic neubírá. Spíše naopak. Jsou totiž dotažené do nejmenšího detailu.

„Některé jsou v retro stylu, jiné zase v moderním designu. Kupuji třeba staré dveře nebo okenní rámy a renovuji je a vkládám do nich skleněné tabulky s vitrážemi či vylisovanými květinami. Zabere to hodiny času a práce, ale dodá to i nové maringotce punc dávných časů a originality. Vše od základů ale nedělám a nevymýšlím sama, pomáhají mi čtyři zkušení řemeslníci a zároveň kamarádi ze strakonické neziskové organizace Suncab,“ vysvětluje mi Katka, když neskrývám obdiv. Podle ní je taková ruční práce znát. A konečný výsledek je potom opravdovější, myslí si.

Americké tiny houses

Náhoda tomu chtěla, že jsem při své návštěvě v její dílně, kterou má na zahradě v garáži nedaleko centra města, narazila na svou spolužačku Eriku, kterou jsem neviděla řadu let. S překvapením jsem zjistila, že si přijela obhlédnout svou budoucí maringotku. Díky ní jsem mohla vidět, jak probíhá finální dolaďování jednoho z produktů „Maringotky snů“, jak svou firmu Katka nazvala.

Erika s Kateřinou právě řešily nad vzorníkem látek poslední detaily. Po čtyřměsíční práci zbývalo ještě vybrat závěsy. Maringotka zaparkovaná na zahradě čekala jen na připojení spotřebičů a dokončení posledních truhlářských prací.

Některé maringotky jsou v retro stylu, jiné v moderním.

FOTO: Archiv Kateřiny Hadravové

Erika se totiž rozhodla aspoň na čas přesídlit z rušné metropole do prostředí klidné jihočeské přírody. Jako nejlepší řešení k bydlení se jí zdála právě maringotka.

„Úplně jsem se zamilovala do amerických domečků, tzv. tiny houses. Jsou to malé domky, jež dokážou úsporně a efektivně řešit vnitřní členění domu, a protože postavit si takový domeček je stále cenově dost nákladné, rozhodla jsem se pro maringotku, která je cenově jinde,“ vysvětluje důvod svého rozhodnutí Erika.

Ačkoli se u nás dají sehnat maringotky různých typů, ty, jež nabízí Kateřina, nemají konkurenci. Mají svůj osobitý ráz a vystihují svého majitele. I proto si Erika objednala svůj originální domek právě u Katky.

S maringotkou vyrazila na festivaly

„Každá maringotka je výzva, je jedinečná a s klientem ji vymýšlíme od základů. Nejvíc mě baví, když chce klient něco netradičního,“ říká zapáleně Katka. Erika například chtěla kompletně vybavenou garsonku, ve které bude moci bydlet celoročně, nejen během letních měsíců, jak tomu běžně bývá. Kateřina tak musela spolu se svou partou vymyslet typ zateplení, rozvody elektřiny, vody, odpadu a uspořádání vnitřních příček, koupelny a nábytku.

Doladit projekt trvalo několik měsíců, vyrobit maringotku pak zhruba pět týdnů. „Jde o jednu z největších, které jsme zatím dělali. Je v ní i sprchový kout, záchod a kuchyň s celým vybavením,“ popisuje energická výtvarnice.

Že se jednou bude věnovat tak netradičnímu podnikání, ji prý nenapadlo nikdy. Přesto již od dětských let snila o tom, že si jednou maringotku pořídí. Připomínala jí totiž atmosféru starých časů. „V našem regionu je fenoménem rodina Kopeckých, která cestovala a v maringotkách hrála loutkové divadlo. Připomíná mi to tu krásnou a romantickou dobu. Tu poetiku, kterou kolem sebe stále méně vidíme a já ji musím těžce dohledávat,“ objasňuje Katka, jež vystudovala DAMU.

Katčiny maringotky jsou dotažené do nejmenšího detailu.

FOTO: Archiv Kateřiny Hadravové

Svůj sen o maringotce si splnila před třemi roky. S pomocí bratra a kamaráda jednu postavila.

„Myslela jsem, že koupím starou maringotku a zrenovuji ji, ale staré pěkné maringotky už moc k vidění nejsou. Rozhodla jsem se, že si postavím úplně novou,“ přibližuje své začátky Kateřina, která se svou první maringotkou cestovala v létě po českých festivalech, hrála v ní divadlo. Vymyslela si i speciální bylinkový program. Zájemcům namíchá jedinečný bylinkový amulet, který má svému majiteli přinést to, po čem touží - štěstí nebo i lásku.

Objednávají hlavně ženy

A právě díky malebnému domečku budila při svých cestách nebývalou pozornost. „Lidé se divili, že jde o nově vyrobenou maringotku, a zdálo se jim to jako milý nápad, jak si třeba i ozdobit zahradu nebo si pořídit hezké místo pro své koníčky. Moje maringotka jim připadala jako z pohádky,“ vzpomíná.

Netrvalo dlouho a přišly první objednávky. Zájemci chtěli maringotky jako zázemí pro divadelní představení, obchůdek nebo do kempu na ubytování hostů. Nejčastěji však toužili využít domek na kolečkách jako jedinečný artefakt na svou zahradu, který bude fungovat jako soukromé útočiště nebo „domek pro hosty“.

„Maringotky si u mě objednávají hlavně lidé, kteří mají blízko k přírodě. A nejčastěji mladé rodiny nebo ženy. Ty si třeba v maringotce vybudují svou šicí dílnu nebo koutek pro relaxaci, který je jen jejich. A hodně si užívají už i samotnou realizaci své maringotky (svého snu). Baví je dolaďovat jednotlivé detaily interiéru,“ zdůrazňuje Kateřina, podle níž je vzájemná spolupráce důležitá, aby pak maringotka měla energii dotyčného člověka.

Kateřininy maringotky mají svůj nezaměnitelný osobitý styl.

FOTO: Archiv Kateřiny Hadravové

„Snažím se však také vzhled maringotky sladit s prostředím, ve kterém bude stát. Někde u potůčku bude jiný než mezi domy. Ve městě to bude více designové, v přírodě více retro.“

Nejčastěji jdou na odbyt menší maringotky, které stojí do sta tisíc korun, větší a luxusnější varianty se mohou vyšplhat i na dvojnásobnou částku. Po získání speciálního povolení s nimi lze dokonce vyrazit na cesty.

V cizině mají punc luxusu

Inspiraci pro svou práci našla Kateřina i v zahraničí. Procestovala třeba Francii, kde jsou takové příbytky na kolečkách reprezentativní záležitostí.

„U nás je kultura maringotek velice běžná, možná i díky zahrádkářům. Byla to celkem dostupná a levná varianta oproti chalupě či chatě. Myslím, že v každé zahrádkářské kolonii ještě teď jednu nebo dvě najdete. Ve Francii jde ale na rozdíl od našich poměrů o něco exkluzivního, co plní určitý estetický účel,“ nastiňuje Katka. V poslední době se podle ní ale tento přístup mění, což ilustruje i úspěch, který její netradiční podnikání nyní slaví.

Stavba první maringotky určila jednatřicetileté rodačce ze Strakonic novou profesní dráhu.

FOTO: Archiv Kateřiny Hadravové

Přestože se Katka nedávno stala maminkou, byznys rozhodně nepověsila na hřebík. I když v práci zvolnila. Ví ale, že práce musí pokračovat dál, a její tým se nezastaví ani během zimních měsíců. Do jara totiž musí zvládnout vyrobit čtyři domky na kolečkách, které pak poputují k novým majitelům.

Ačkoli si Katka svůj sen o maringotce před třemi lety splnila, v hlavě má další. Podnětem pro jeho uskutečnění se stal i její syn.

„Svou maringotku parkuju na zahradě u rodičů, a když tam přijdou děti, strašně se v ní vyřádí. Do budoucna bych proto chtěla udělat menší maringotku pro svého syna na hraní a možná bych je pak mohla začít vyrábět, tenhle formát by mě bavil,“ doplňuje novopečená maminka.